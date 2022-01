Woensdag, 12 Januari 2022

Jésus Corona maakt fraaie stap omhoog

Chelsea gaat de huurperiode van Kenedy bij Flamengo vroegtijdig stoppen. De linkervleugelverdediger wordt niet gezien als versterking op Stamford Bridge, maar wordt opnieuw doorverhuurd in de hoop op meer speelminuten elders. (The Guardian)

Arsenal blijft pushen voor Dusan Vlahovic en is bereid om liefst negentig miljoen euro te betalen. Fiorentina is vooralsnog terughoudend om daarmee in te stemmen en de Serviër zelf lijkt zich ervan bewust dat er in de zomer meer opties komen. (The Independent)

Jésus Corona verkast voor drie miljoen euro van FC Porto naar Sevilla. Die transfer maakt in Andalusië ruimte vrij voor het vertrek van Oussama Idrissi, die waarschijnlijk verhuurd wordt aan Cádiz. (Fabrizio Romano) Die transfer maakt in Andalusië ruimte vrij voor het vertrek van Oussama Idrissi, die waarschijnlijk verhuurd wordt aan Cádiz.

Mohamed-Ali Cho, het zeventienjarige toptalent van Angers, heeft RB Leipzig, Borussia Dortmund en AC Milan concreet achter zich aan zitten. Angers vraagt een potentieel clubrecordbedrag van 25 miljoen euro voor de spits. (RMC Sport)

Burnley heeft een bod van zeventien miljoen euro uitgebracht op Seko Fofana. De middenvelder is al voor het tweede seizoen een van de drijvende krachten achter RC Lens, dat flink opgeklommen is in het Franse voetbal. (Le Parisien)