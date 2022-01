Ihattaren laat na 4,5 maand weer van zich horen op Instagram

Woensdag, 12 januari 2022 om 20:38 • Laatste update: 21:54

Mohamed Ihattaren heeft weer van zich laten horen op sociale media. De aanvallende middenvelder, die op weg lijkt naar FC Utrecht, heeft samen met oud-prof Gerald Vanenburg getraind in het Olympisch Stadion in Amsterdam. "Trainen met Gerald Vanenburg, simply the best, better than all the rest", schrijft Ihattaren bij de foto. Het is de eerste fotopublicatie op het profiel van de jongeling sinds 31 augustus 2021, toen hij een foto van zijn presentatie als huurling van Sampdoria deelde.

Ihattaren, die onder contract staat bij Juventus, ging in november van het afgelopen kalenderjaar nog aan de slag met Jordy Best. De personal trainer liet woensdag echter aan het Algemeen Dagblad weten dat Ihattaren aanvankelijk 'op de juiste weg was' en het contract daarna liet 'verwateren'. "Hij was een eind op weg om fit te raken. In de gesprekken die ik met hem had, merkte ik dat zijn mindset veranderde. Hij had echt een doel voor ogen. Maar na een paar weken verwaterde ons contact. In december liet Mohamed opeens niet meer van zich horen", zei Best.

Nu krijgt Ihattaren dus begeleiding van Vanenburg, die ook werkzaam is als techniektrainer in de jeugdopleiding van Ajax. De voormalig international van Oranje begeleidt vaker voetballers: op zijn Instagram-profiel is bijvoorbeeld te zien dat hij ook samenwerkt met Javairô Dilrosun. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt dat Ihattaren met Vanenburg werkt om fit te worden voor zijn nieuwe carrièrestap. "Vanenburg bevestigt dat hij hem graag wil helpen om snel weer op de velden terecht te kunnen."

Zelf zegt Vanenburg tegen De Telegraaf zich te kunnen inleven in Ihattaren. "Ik werd als zeventienjarige ineens als de nieuwe Johan Cruijff gezien. Dat is niet makkelijk. Er kwamen mensen op mij af waar je eigenlijk niets mee te maken moet hebben. Dat geldt ook voor Mo. Die ballast moet overboord. Focus je op voetbal. Hij heeft nu een kern van mensen om zich heen die hij moet koesteren. Dat hij kan voetballen is zeker. Maar hij moet harder zijn voor zichzelf, pijn leiden om speciaal te kunnen zijn als voetballer."