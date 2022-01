André Onana: ‘Ik denk dat mijn tijd bij Ajax al voorbij is’

Woensdag, 12 januari 2022 om 20:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:18

André Onana rekent niet op veel speeltijd bij Ajax in de tweede seizoenshelft. De doelman is momenteel met Kameroen actief op de Afrika Cup, maar zal zich na zijn deelname aan het toernooi weer melden in Amsterdam. Hoewel hij sinds de terugkeer van zijn schorsing twee officiële wedstrijden speelde voor Ajax, gaat Onana ervan uit dat Remko Pasveer de eerste keus onder de lat zal blijven.

"Ik denk dat mijn tijd bij Ajax al voorbij is", vertelt de 25-jarige sluitpost, die in de zomer overstapt van Ajax naar Internazionale, aan The New York Times. "Ik heb mijn best gedaan voor deze club. Maar ik ben uiteindelijk niet degene die bepaalt wie speelt." Onana maakte op 24 november zijn rentree in de gewonnen Champions League-wedstrijd tegen Besiktas (1-2) en speelde op 15 december ook in de bekerwedstrijd tegen BVV Barendrecht (4-0).

Onana werd in februari 2021 een jaar geschorst voor het gebruik van het verboden middel furosemide. De keeper verklaarde dat hij het tabletje per ongeluk had genomen, omdat de verpakking leek op die van een pijnstiller. De schorsing werd uiteindelijk verkort tot negen maanden. Hoewel hij uiteraard baalde van zijn lange afwezigheid, kon Onana de situatie ook relativeren in een onderhoud met algemeen directeur Edwin van der Sar.

"Toen ik vertrok, zei ik tegen Edwin: 'Dit stelt niets voor, ik ben dit wel gewend.' Hij vroeg: 'Hoe bedoel je?' Ik vertelde hem dat ik al eens geschorst was voor twee jaar. Nu was het slechts één jaar. I've got this, zei ik", vertelt Onana, doelend op een schorsing als jeugdspeler van Barcelona van zijn zestiende tot zijn achttiende. Tien niet-Europese jeugdspelers die tussen 2009 en 2013 door Barcelona waren aangetrokken, mochten niet in actie komen omdat de club regels overtrad omtrent het aantrekken van de talenten. Onana heeft inmiddels een aflopend contract bij Ajax. Omdat hij begin januari in Milaan werd gespot om een medische keuring te ondergaan, twijfelt niemand er nog aan dat zijn toekomst in de Serie A ligt.