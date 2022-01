Arsenal meldt zich officieel voor 21-voudig Braziliaans international

Woensdag, 12 januari 2022 om 19:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:47

Arsenal heeft zich officieel bij Juventus gemeld voor Arthur Melo, zo meldt GOAL. De Londenaren zijn dringend op zoek naar een nieuwe middenvelder en willen de Braziliaan huren. Juventus is bereid om daarin mee te denken, maar wil eerst een vervanger halen.

Arsenal hoopt Arthur tot aan het eind van het seizoen te lenen en wil daarnaast een optie tot koop bedingen. De 25-jarige Braziliaan kwam anderhalf jaar geleden van Barcelona naar Juventus, als onderdeel van de opzienbarende ruilconstructie met Miralem Pjanic. Na een eerste seizoen met redelijk veel speelminuten is Arthur deze voetbaljaargang onder Massimiliano Allegri doorgaans reserve. De 21-voudig international staat in totaal op 43 optredens voor Juve, waarin hij 1 doelpunt maakte.

Mikel Arteta beschikt bij Arsenal over weinig opties in de middenlinie, zeker nu Thomas Partey (Ghana) en Mohamed Elneny (Egypte) vertrokken zijn naar de Afrika Cup. Bovendien werd Ainsley Maitland-Niles, die soms ook als middenvelder werd ingezet, in januari verhuurd aan AS Roma. Als gevolg van de weinige opties maakte de achttienjarige Charlie Patino afgelopen zondag in de FA Cup-wedstrijd tegen Nottingham Forrest (1-0 verlies) zijn basisdebuut.

Arsenal beschouwt overigens ook Bruno Guimarães als zeer interessante optie, maar de landgenoot van Arthur is ook aanmerkelijk duurder. Volgens Fabrizio Romano vraagt Olympique Lyon 45 miljoen euro voor een winterse overgang van Bruno, waardoor het onwaarschijnlijk is dat een overgang naar Arsenal er op dit moment in zit. Ook Youri Tielemans wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden door the Gunners. De Belg mag in januari niet weg bij Leicester City, maar in de zomer is een transfer bespreekbaar. Het contract van Tielemans loopt namelijk medio 2023 af en Leicester wil een transfervrij vertrek voorkomen.