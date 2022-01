SC Heerenveen neemt definitief afscheid van Noorse miskoop

Woensdag, 12 januari 2022 om 19:23 • Jeroen van Poppel

SC Heerenveen neemt definitief afscheid van Runar Espejord, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. De 25-jarige spits, die het in Friesland niet wist te maken, is verkocht aan het Noorse FK Bodö/Glimt. De Noor speelde het afgelopen jaar al in zijn thuisland, op huurbasis bij Tromsö IL en blijft dus in Noorwegen actief.

Espejord kwam in de winter van 2020 over van Tromsö IL, naar schatting voor een bedrag van een half miljoen euro. De aanvaller kwam in Heerenveen niet veel aan spelen toe: in totaal slechts acht keer, waarin hij niet wist te scoren, maar wel twee assists gaf. Na drie verhuurperiodes aan zijn oude club Tromsö IL keert de aanvaller nu definitief terug naar Noorwegen. Zijn nieuwe club Bodö/Glimt werd afgelopen seizoen landskampioen.

"Helaas is het avontuur van Runar bij sc Heerenveen niet geworden wat iedereen ervan had gehoopt", zegt technisch manager Ferry de Haan. "Gelukkig heeft Runar zichzelf in Noorwegen weer in de picture kunnen spelen, waardoor hij nu deze mooie overstap naar Bodö/Glimt maakt. Wij wensen hem daar veel succes." Espejord