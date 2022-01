Personal trainer: ‘Ihattaren was op weg, maar laat opeens niets meer horen’

Woensdag, 12 januari 2022 om 18:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:50

Jordy Best heeft laten weten dat hij Mohamed Ihattaren al sinds december niet meer gezien heeft. De personal trainer ging in de tweede helft van afgelopen kalenderjaar aan de slag met de middenvelder, die volgens Best ‘op de juiste weg was’ maar het contact plotseling liet ‘verwateren’. In gesprek met het Algemeen Dagblad komt Best met een update over de ontwikkelingen rond Ihattaren.

Dinsdagavond meldde het Algemeen Dagblad dat de middenvelder, eigendom van Juventus, hard op weg is naar FC Utrecht. Volgens de krant voert de nummer zeven van de Eredivisie vergevorderde gesprekken met Juventus over een verhuurperiode van anderhalf jaar. Ihattaren werd in de eerste seizoenshelft gestald bij Sampdoria, maar kwam voor die club nooit in actie. Om aan zijn fitheid te werken, dook Ihattaren in het najaar van afgelopen kalenderjaar op bij Best. De personal trainer, die ervaring heeft met het begeleiden van profvoetballers, ging met Ihattaren aan de slag.

Hoewel het volgens Best in eerste instantie een hoopvolle situatie was, verloor die trainer als snel contact met de creatieve middenvelder. “Mohamed belde in november dat hij terug was in Nederland en graag met mij aan de slag wilde”, vertelt Best aan het Algemeen Dagblad. “Ik had anderhalf jaar daarvoor al een paar keer met hem getraind en dat was blijkbaar goed bevallen. In november en december heb ik Ihattaren een aantal weken een op een begeleid. Ik kon duidelijk zien dat hij een tijdje niets had gedaan. Ik probeerde hem fit te krijgen door veel met de bal te werken. Mohamed is een positieve jongen, die hard en serieus trainde, van een dolletje houdt en al snel flinke progressie boekte.”

Toch ging het op een gegeven moment mis. “Hij was een eind op weg om fit te raken. In de gesprekken die ik met hem had, merkte ik dat zijn mindset veranderde. Hij had echt een doel voor ogen. Maar na een paar weken verwaterde ons contact. In december liet Mohamed opeens niet meer van zich horen”, besluit Best, die op dit moment niet lijkt te weten waar Ihatteren zich begeeft.