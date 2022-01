Ferran debuteert meteen in el Clásico; Luuk de Jong verkozen boven Depay

Woensdag, 12 januari 2022 om 18:55 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:57

De opstellingen van Barcelona en Real Madrid voor de halve finale van de Supercopa de España zijn bekend. Xavi verrast behoorlijk met zijn opstelling en gunt Ferran Torres direct zijn basisdebuut. Verder krijgt Luuk de Jong in de punt van de aanval de voorkeur boven Memphis Depay, terwijl Frenkie de Jong ook een basisplaats heeft. Trainer Carlo Ancelotti voert twee wijzigingen door in de defensie van Real. De aftrap in het Koning Fahdstadion in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, is om 20.00. De andere halve eindstrijd gaat donderdag tussen Atlético Madrid en Athletic Club.

Daags voor het treffen tussen de aartsrivalen kreeg Xavi al goed nieuws te verwerken, daar de van Manchester City overgekomen Ferran Torres tijdig ingeschreven kon worden. De winterse aankoop begint meteen in de basis, net als onder meer Frenkie de Jong. Luuk de Jong staat in de spits, met naast Ferran ook Ousmane Dembélé op de flanken. Memphis Depay moet het doen met een reserverol, terwijl ook Ansu Fati en Pedri weer bij de selectie zitten. De Catalaanse oefenmeester stuurt zijn team in een 4-3-3-formatie het veld in.

Onder de lat staat Marc-André Ter Stegen. Rechtsachterin krijgt Dani Alves de voorkeur boven Dest, terwijl Gerard Piqué en Ronald Araújo een plek centraal in de achterhoede krijgen. Jordi Alba staat geposteerd op de linksbackpositie. Het middenveld bestaat uit Frenkie de Jong, Sergio Busquets, en Gavi, die dus geen ruimte overlaten voor bijvoorbeeld Nico González.

Ancelotti heeft enkele wijzigingen in petto voor de clash met Barcelona. Het doel wordt verdedigd door Thibaut Courtois, die zoals gebruikelijk een viermansverdediging voor zich heeft. Het hart van de defensie wordt gevormd door Éder Militão en Nacho Fernández. Laatstgenoemde vervangt David Alaba, die met een blessure moest afhaken. Ook op de rechtsachterpositie voert de coach een wijziging door, daar niet Lucas Vázquez maar Dani Carvajal in de basis staat. Laatstgenoemde is terug van een spierblessure.

Op het middenveld treden de Madrilenen aan met het gebruikelijke succestrio: Casemiro, Toni Kroos en Luka Modric. Ook in de voorhoede voerde Ancelotti geen wijzigingen door ten opzichte van de vermoedelijke opstelling. Rechtsbuiten staat Marco Asensio geposteerd, terwijl de linkerflank bestreken wordt door Vinícius Júnior. Karim Benzema mag invulling geven aan de spitspositie.

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Alves, Piqué, Araujo, Alba; F. de Jong; Busquets, Gavi; Ferran, L. de Jong, Dembélé.

Opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Nacho, Mendy; Casemiro, Kroos, Modric; Asensio, Benzema, Vinícius.