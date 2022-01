Arbiter zorgt voor verbijstering in Afrika Cup en fluit af in minuut 86 en 90

Woensdag, 12 januari 2022 om 16:10 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:13

Arbiter Janny Sikazwe heeft voor veel verbazing gezorgd tijdens de Afrika Cup. Het duel in Groep F tussen Tunesië en Mali gaf in de 86ste speelminuut een 0-1 stand aan, waarna Sikazwe de wedstrijd plotseling affloot. De scheidsrechter leek in te zien dat hij fout zat en vervolgde het duel. Vervolgens ging hij opnieuw in de fout en gaf hij het definitieve eindsignaal na 89 minuten en 45 seconden. De persconferentie na afloop werd onderbroken om het restant van de reguliere speeltijd en blessuretijd alsnog uit te spelen, maar Tunesië weigerde nog het veld op te stappen.

In een zeer rommelig duel kwam Mali in de 47ste speelminuut op voorsprong. Ellyes Skhiri maakte een lichte overtreding in de zestien, waarna Sikazwe een strafschop toekende aan Mali. Vanaf elf meter maakte Ibrahima Koné geen fout: 0-1. Tien minuten later hoopte Tunesië de stand gelijk te trekken via een vrije trap. Whabi Khazri had een fraaie poging in huis, maar doelman Ibrahim Mounkoro bracht redding. In de 77ste kende Sikazwe opnieuw een penalty toe.

?? Absurd: de scheidsrechter van Tunesië-Mali fluit tot twee keer toe vroegtijdig af… ??? #AFCON2021 pic.twitter.com/kj91J2gING — ESPN NL (@ESPNnl) January 12, 2022

Na het bekijken van de videobeelden werd Moussa Djenepo bestraft voor een overtreding en mocht Tunesië aanleggen voor een strafschop. De buitienkans werd echter niet benut: Mounkoro reageerde uitstekend op de poging van Khazri. Toen er 85 minuten en 10 seconden op de teller stonden, floot Sikazwe plotseling af. Er was veel onbegrip, en na enkele minuten erkende de arbiter fout te zitten. Een minuut na zijn fout gaf de leidsman een opmerkelijke rode kaart. El Bilal Touré begin een lichte overtreding rond de middencirkel maar werd op de hardst mogelijke wijze bestraft.

De verbazing was compleet in de negentigste speelminuut. Sikazwe floot wederom voor het eindsignaal, terwijl de negentig minuten nog niet eens uitgespeeld waren. De protesten waren enorm en de arbiter snelde vlug naar binnen, maar het duel werd niet meer uitgespeeld. De persconferentie na afloop van de wedstrijd werd plotseling onderbroken, daar men had besloten het duel uit te spelen. Zowel de spelers van Mali als de arbiters stonden al op en langs het veld, maar Tunesië weigerde nog verder te spelen.