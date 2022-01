Anwar El Ghazi heeft transfer te pakken en vertrekt bij Aston Villa

Woensdag, 12 januari 2022 om 15:38 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:45

Anwar El Ghazi vervolgt zijn carrière bij Everton, zo meldt Fabrizio Romano woensdagmiddag. De aanvaller maakt de overstap van Aston Villa en de transfer begeeft zich reeds in de afrondende fase. De medische keuring is volgens de transfermarktexpert al ingepland en de laatste plooien worden de komende uren gladgestreken. Over de exacte transfersom en contractduur is vooralsnog niets bekend.

“Everton is klaar om Anwar El Ghazi over te nemen van Aston Villa”, schrijft Romano op Twitter. “Deal in de laatste fase, evenals de medische tests. De laatste details worden de komende uren afgerond. El Ghazi werd besproken in Digne-gesprekken, zoals enkele dagen geleden werd onthuld. Aparte deal. Digne voegt zich vandaag bij Villa”, aldus de Italiaanse journalist.

Everton are set to sign Anwar El Ghazi from Aston Villa. Deal at final stages, medical tests in place too. Last details to be completed in the next few hours. ?? #EFC



El Ghazi was discussed into Digne talks as revealed few days ago. Separated deal. Digne will join Villa today. pic.twitter.com/WJiNAyIko9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2022

Afgelopen zondag viel de naam van El Ghazi voor het eerst. In het weekend was er nog even sprake van een mogelijke ruildeal, waarbij Lucas Digne de omgekeerde weg zou bewandelen. Everton wilde echter contant geld hebben en veegde een ruilovereenkomst van tafel. Nu wordt bekendgemaakt dat een overstap naar the Toffees er alsnog gaat komen voor El Ghazi.

Afgelopen voetbaljaargang kwam El Ghazi in 28 Premier League-optredens tot 10 doelpunten. De vleugelaanvaller zat eveneens in de EK-voorselectie van Oranje, maar overleefde de schifting uiteindelijk niet. Het huidige seizoen verloopt onfortuinlijker voor El Ghazi, die pas in negen competitiewedstrijden in totaal slechts 383 minuten mocht maken. In die duels kwam de voormalig Ajacied eenmaal tot scoren en verzorgde hij een assist.