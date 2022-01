Mino Raiola met spoed naar ziekenhuis gebracht voor operatie

Woensdag, 12 januari 2022 om 14:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:14

Mino Raiola is woensdagochtend met spoed geopereerd in het San Raffaele-ziekenhuis in Milaan, zo weet La Gazzetta dello Sport te melden. De zaakwaarnemer van onder meer Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Erling Braut Haaland en Zlatan Ibrahimovic zal ter observatie nog enkele dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Het is nog niet bekend waarom de 54-jarige Raiola precies onder het mes moest in Milaan. Journalist Tancredi Palmeri meldt dat de belangenbehartiger met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd om geholpen te worden en dat hij onder strikt toezicht staat van de doktoren.

In de Italiaanse media wordt woensdagmiddag driftig gespeculeerd over de gezondheidssituatie van Raiola, van wie niet bekend is dat hij een verleden heeft met ziektes. La Gazzetta dello Sport rept in zijn berichtgeving over een 'zeer delicate operatie'. De verwachting is dat er in de komende uren meer bekend zal worden over de toestand van de met spoed geopereerde Raiola, die sowieso enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven, zo klinkt het.

Pogba and Haaland famous super agent Mino Raiola has been rushed to hospital for emergency surgery for unknown reasons and is currently under strict monitoring — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) January 12, 2022

Raiola was in voorbereiding op een gesprek met de leiding van Borussia Dortmund over de toekomst van Erling Braut Haaland. De Noorse superster wordt genoemd bij onder meer Barcelona en Real Madrid, maar hij kan zijn verblijf in Duitsland ook verlengen. Dortmund hoopt Haaland te kunnen verleiden met een riant salaris voor de komende jaren.