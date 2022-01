‘Niet Feyenoord, maar de bouwwereld wordt er beter van, dat kan niet’

Woensdag, 12 januari 2022 om 13:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:31

Leo Beenhakker en Jorien van den Herik gaan weer samenwerken, ditmaal in de politiek. De voormalig trainer en voorzitter van Feyenoord sluiten zich als respectievelijk kieslid op de voorlaatste plaats en lijstduwer aan bij 50Plus, zo maakt de Rotterdamse tak van de politieke partij woensdag wereldkundig. In Rotterdam is men onder aanvoering van Ellen Verkoelen overigens fel tegen de komst van een nieuw stadion voor Feyenoord in de toekomst.

50Plus vindt dat de bouw van een nieuw Feyenoord-stadion alleen doorgang kan vinden als kan worden aangetoond dat de Rotterdamse club er in financieel opzicht op vooruit gaat. Verkoelen vecht al vier jaar voor de belangen van Feyenoord-supporters die zich niet kunnen vinden in de stadionplannen en Van den Herik heeft 'respect voor de vasthoudendheid' van de fractievoorzitter van de ouderenpartij, waar men volop in voorbereiding is op de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in maart.

"Ellen Verkoelen verdient grote waardering voor haar inzet als soliste. Ik ben nog onverminderd vaak op reis, maar ik volg haar energie op de voet. Haar visie op Feyenoord City spreekt me aan", laat Van den Herik woensdag weten in een persbericht. "De omgeving rond De Kuip kan een upgrading héél goed gebruiken. Weg met die lelijke loodsen en spoorbanen. Maar als je een beetje hart hebt voor die stad en Rotterdammer bent, begin je met zo’n operatie met De Kuip als startpunt en zorg je a priori dat Feyenoord er beter van wordt."

"Ik kom zelf uit de bouwwereld en weet dat niet Feyenoord, maar vooral de bouwwereld er beter van wordt. Dat kan niet. Dat verzet van Verkoelen steun ik. Ik hardop. Leo Beenhakker in de anonimiteit. Hij heeft geen zin meer om op de barricaden te staan, maar wilde met z’n kandidatuur toch zeggen dat hij het volledig met ons eens is", aldus Van den Herik. die onder meer als voorzitter ruim twintig jaar verbonden was aan Feyenoord. Tijdens zijn ambtsperiode werd in 1999, met Beenhakker als trainer, de landstitel veroverd.

Leo Beenhakker steunt 50Plus op de achtergrond.