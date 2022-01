Gerrard legt 27 miljoen neer en slaat na Coutinho opnieuw toe

Woensdag, 12 januari 2022 om 12:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:41

Lucas Digne vervolgt zijn loopbaan bij Aston Villa. Onder meer transferexpert Fabrizio Romano weet woensdag te melden dat de 28-jarige linksback van Everton voor een bedrag van 27 miljoen euro overstapt naar de club uit Birmingham. Chelsea had ook interesse in Digne, maar een concreet bod vanuit West-Londen bleef desondanks uit. De vleugelverdediger uit Frankrijk is na Philippe Coutinho, gehuurd van Barcelona, de tweede winteraanwinst van manager Steven Gerrard.

Digne lag bij Everton nog vast tot medio 2025. Namens the Toffees kwam de linksback sinds zijn entree in 2018 tot 127 wedstrijden. Het bestuur van Everton legde ruim drie jaar geleden twintig miljoen euro neer voor de flankspeler en verkoopt hem nu dus met winst door. Digne was destijds afkomstig van Barcelona. In het verleden kwam de kersverse aanwinst van Aston Villa uit voor Lille OSC, Paris Saint-Germain en AS Roma. Er staan 34 interlands namens Frankrijk achter zijn naam.

Lucas Digne to Aston Villa from Everton, here we go! Agreement reached for €27m fee. Permanent move. Personal terms agreed today morning. ?????? #AVFC Digne is now traveling to Birmingham and will undergo his medical today. Another big one for Gerrard after Philippe Coutinho. pic.twitter.com/Gzm9y9tOYs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2022

Het vertrek van Digne, die ook werd genoemd bij Newcastle United, hing al enige tijd in de lucht. De linksback werd al enige tijd niet meer gebruikt door manager Rafael Benítez, die onlangs op een persconferentie, zijn beklag deed over de vertrekwens van de linksbenige vleugelverdediger. "Het is heel duidelijk. Ik wil elke fan en oud-speler een vraag stellen. Wat zou Peter Reid (oud-speler van Everton, red.) zeggen tegen een speler die hier niet wil zijn? Ik heb een paar keer met hem gesproken en weet hoe hij erover denkt. Dus wat verwachten jullie van een manager als een speler alleen maar bezig is met een vertrek?", vroeg de Spaanse coach zich hardop af.

Digne heeft een persoonlijk akkoord bereikt met Aston Villa en is inmiddels onderweg naar Birmingham voor de medische keuring. Mocht dat geen problemen opleveren, dan tekent hij een meerjarig contract op Villa Park. Digne maakt wellicht zaterdag al zijn debuut voor het elftal van Gerrard, dat op die dag bezoek krijgt van Manchester United. Afgelopen maandag werd Aston Villa in de derde ronde van de FA Cup nog uitgeschakeld door the Red Devils.