Evra vertelt over homoseksuele ploeggenoten: ‘Ik zei: iedereen kop dicht!’

Woensdag, 12 januari 2022 om 12:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:27

Patrice Evra heeft zich in gesprek met Le Parisien zorgelijk uitgelaten over de homofobe cultuur in de voetbalwereld. De oud-linksback van onder meer Manchester United en Juventus speelde naar eigen zeggen samen met meerdere homoseksuele voetballers, die niet openlijk uit de kast durfden te komen. Evra beweert tevens dat er minimaal twee spelers per club zijn met een dergelijke seksuele voorkeur.

"Toen ik in Engeland was", vertelt Evra, "kwam er op een dag iemand langs om met het team te praten over homoseksualiteit. Sommigen van mijn collega's zeiden: 'Het is tegen mijn religie. Als er een homo in de kleedkamer is, laat hem alsjeblieft vertrekken'. Op dat punt zei ik: 'Iedereen kop dicht. Heb je enig idee van wat je zegt?'" Het is vooralsnog niet duidelijk of Evra doelt op zijn tijd bij Manchester United of West Ham United. De back speelde tussen 2006 en 2014 in Manchester, voor hij na periodes bij Juventus en Olympique Marseille in 2018 neerstreek in Londen.

De 81-voudig Frans international vindt dat de voetbalwereld nog een lange weg te gaan heeft. "Ik heb gespeeld met spelers die homoseksueel waren. Ze vertelden het me face to face, omdat ze daar anders te bang voor waren. Er zijn tenminste twee spelers per club die homo zijn. Maar als je dat in de voetbalwereld toegeeft, is het klaar."

?????? Ons voetbal is van iedereen ?? https://t.co/55voU4UpZv — KNVB (@KNVB) October 27, 2021

Josh Cavallo was afgelopen oktober de eerste profvoetballer die openlijk uit de kast kwam. De verdediger van Adelaide United worstelde lange tijd met schaamtegevoelens over zijn geaardheid, vertelde hij in een video gedeeld door zijn club. "Ik moest mijn gevoelens maskeren om in de mal van een profvoetballer te passen." Met zijn coming out wilde Cavallo een voorbeeld zijn voor de voetbalwereld en 'andere homoseksuele spelers het gevoel geven dat ze niet alleen zijn'.

Afgelopen zondag werd wederom duidelijk dat er nog een lange weg te gaan is in de voetballerij. Cavallo kwam als invaller in het veld in de uitwedstrijd tegen Melbourne Victory (1-1) en kreeg homofobe leuzen naar zich geschreeuwd door het publiek. "Er zijn geen woorden voor om te beschrijven hoe teleurgesteld ik ben", schreef Cavallo in een statement op Twitter. "Dit zou niet geaccepteerd moeten worden en we moeten meer doen om deze mensen verantwoordelijk te houden. Haat zal nooit winnen. Ik zal me nooit verontschuldigen voor de waarheid en wie ik ben buiten het voetbal om."