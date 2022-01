Scholes wijst favoriete trainer aan voor Manchester United: ‘Grote puinhoop’

Woensdag, 12 januari 2022 om 12:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:56

Als het aan Paul Scholes ligt, wordt Antonio Conte na dit seizoen de nieuwe manager van Manchester United. De voormalig middenvelder hoopt dat de clubleiding van United de interesse verlegt van Mauricio Pochettino naar de huidige manager van Tottenham Hotspur. De naam van Conte werd in het verleden al vaker aan United gelinkt, maar door het bestuur van de club ook meteen afgewimpeld omdat hij niet bij de club zou passen.

"Sommige mensen zeggen dat hij niet geschikt was voor United, maar we hebben allemaal kunnen zien wat hij bij Tottenham Hotspur doet met een ploeg die lang niet zo goed is als die van United", vertelt Scholes in gesprek met het YouTube-kanaal Webby en O'Neill. "Hij gaat met Tottenham strijden om de vierde plek. Het is een gemiste kans dat United hem niet heeft aangesteld, maar waarschijnlijk kunnen ze hem nog overnemen. Fans van Tottenham zullen het waarschijnlijk niet leuk vinden dat ik dat zeg."

Conte werd bij Tottenham aangesteld als opvolger van Nuno Espírito Santo, maar liet zich al verschillende keren in negatieve zin uit over de selectie. "Je kunt zien dat hij al gefrustreerd raakt om zijn spelersgroep en om andere dingen vraagt", gaat Scholes verder. "Conte zou bij United iets heel bijzonders kunnen doen, daar heeft hij de kwaliteiten voor. Of het ons lukt om hem te pakken te krijgen? De club lijkt nu een grote puinhoop, zowel bij de spelers als de staf en de manager. Wie nu instapt, zal puin moeten ruimen."

United staat tot het einde van het seizoen onder leiding van Ralf Rangnick, die vervolgens als adviseur binnen de club aan het werk gaat. "We hebben gekozen voor een trainer die in heel Europa goed wordt gewaardeerd", aldus Scholes. "Vooral door managers die lovend over hem zijn, zoals Jürgen Klopp en Thomas Tuchel. Maar als coach heeft hij niet veel succes gehad. Oke, hij is bijna kampioen van Duitsland geworden met Schalke 04, maar nu moet hij de grootste club ter wereld leiden. Dat is iets waar ik met mijn hoofd niet bij kan. Ze zouden moeten kiezen voor de beste manager die er is, maar dat hebben ze niet gedaan. Verbazingwekkend vind ik het."

Scholes schuift een aantal favorieten naar voren om na dit seizoen op de stoel van Rangnick plaats te nemen. "We zouden een van de vijf beste managers ter wereld moeten hebben. Tuchel, Guardiola en Klopp behoren tot de drie beste managers, maar die zijn niet haalbaar. Die gaan we niet krijgen. Dan kom ik bij Antonio Conte uit. Pochettino is ook een briljante manager. Hij heeft het ontzettend goed gedaan bij Southampton en Tottenham. Dit seizoen moet hij bewijzen dat hij een elitemanager is. Hij moet het nog steeds bewijzen in mijn ogen. Hij beschikt wel over de juiste kwaliteiten om de top te halen."

Tot slot twijfelt Scholes of de huidige selectie van United over voldoende kwaliteiten beschikt om voor de prijzen te spelen. "We weten dat Ronaldo, Pogba, Varane en Matic veel ervaring hebben en prijzen hebben gewonnen, maar de rest van de ploeg heeft nog niet bewezen goed genoeg te zijn om iets te winnen. Sommige spelers hebben veel wedstrijden gespeeld. Marcus Rashford bijvoorbeeld, maar gaat hij ooit zijn potentieel bereiken? Maguire, is hij goed genoeg? Lindelöf, is hij goed genoeg? We blijven zeggen hoe goed ze zijn, maar ze slagen er niet in om op het veld te presteren wat nodig is."