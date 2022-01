Newcastle heeft gewenste targetman voor dertig miljoen eindelijk binnen

Woensdag, 12 januari 2022 om 11:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:43

Newcastle United gaat zich versterken met Chris Wood, zo melden Sky Sports en Fabrizio Romano. De dertigjarige spits van Burnley ondergaat momenteel een medische keuring bij zijn nieuwe club, die haastig op zoek was naar een aanvaller na de blessure van Callum Wilson. Wood is een sleutelspeler bij the Clarets, maar heeft een clausule in zijn contract waardoor hij voor een bepaald bedrag kan vertrekken.

Wilson viel afgelopen zaterdag uit in het FA Cup-debacle tegen Cambridge United (0-1 verlies). Newcastle-manager Eddie Howe onthulde niet veel later dat zijn topscorer minimaal acht weken uit de roulatie zou liggen. Direct kwam het geruchtencircus op gang, waarbij ook de namen van Sardar Azmoun (Zenit Sint-Petersburg) en Hugo Ekitike (Stade Reims) vielen. De keuze viel uiteindelijk dus op Wood, die voor dertig miljoen wordt overgenomen van collega-degradatiekandidaat Burnley. Overigens is het niet uitgesloten dat Newcastle nog steeds op de markt blijft voor een extra aanvaller.

Wood is een aanvaller met veel Premier League-vlieguren op zijn naam. De zestigvoudig Nieuw-Zeelands international (27 goals) speelt bij Burnley al vijf seizoenen achtereen op het hoogste Engelse niveau, waarin hij tot 144 wedstrijden en 49 goals kwam. Dit seizoen staat de teller op drie goals uit zeventien duels. Wood kwam in 2017 voor 16,4 miljoen euro over van Leeds United en vertrekt nu voor bijna het dubbele uit Turf Moor. De kopsterke spits is de tweede aanwinst van Newcastle deze transferperiode.

Eerder kwam rechtsback Kieran Trippier al over van Atlético Madrid voor een bedrag van veertien miljoen exclusief bonussen. Het sinds kort kapitaalkrachtige Newcastle heeft ook Sven Botman en Ibrahim Sangaré in beeld om de gelederen te versterken. The Magpies brachten zelfs al een bod van 35 miljoen euro uit op eerstgenoemde, dat echter direct naar de prullenbak werd verwezen door Lille OSC. Ook het binnenhalen van Sangaré wordt naar verluidt geen makkelijke opgave: de middenvelder van PSV mag volgens het Eindhovens Dagblad onder geen beding vertrekken deze winter.