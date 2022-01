Hofland niet trots op ‘verraden’ van Verbeek: ‘Men denkt dat ik Gertjan haatte'

Woensdag, 12 januari 2022 om 14:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:38

Kevin Hofland heeft spijt van hoe hij tegenover Gertjan Verbeek handelde in zijn periode als speler van Feyenoord. Verbeek was tussen 2008 en 2009 kort trainer van de Rotterdammers, maar werd al snel ontslagen vanwege een botsing met de spelersgroep. Hofland nam het op voor de selectie, waardoor Verbeek zich naar eigen zeggen 'verraden' voelde. De oud-verdediger zou dat nu anders hebben aangepakt.

Toen Verbeek in januari 2009 ontslagen werd, bezette Feyenoord een teleurstellende twaalfde plaats in de Eredivisie. Ook was de club er niet in geslaagd te overwinteren in de toenmalige UEFA Cup. Buiten de prestaties was er ook veel kritiek op de werkwijze van Verbeek vanuit de spelersgroep. Hofland nam het voor zijn ploeggenoten op. ‘Mensen denken dat ik Gertjan haatte", begint de momenteel werkloze trainer in gesprek met Voetbal International. "Maar dat was niet zo. Ik was hartstikke blij toen hij werd aangesteld. Man van hard werken, goeie mentaliteit. Onze samenwerking was gewoon goed. Maar zijn omgang met mensen niet."

"Zijn benadering was anders dan iedereen gewend was, waardoor heel veel spelers en stafleden met de ziel onder hun arm rondliepen", vervolgt Hofland. "Gesprekken brachten geen verbetering. Toen ben ik voor de groep opgekomen, omdat ik denk dat je in harmonie veel meer bereikt. De kritiek kwam van veel kanten, Giovanni van Bronckhorst en Roy Makaay deden ook hun beklag. Maar ja, ik werd de gebeten hond. Als ik toen de wijsheid van nu had gehad, was ik veel meer het gesprek aangegaan met Gertjan. Had ik hem meer willen helpen, dingen uit handen proberen te nemen. En zo zal hijzelf inmiddels vast ook inzien dat hij zich toen wat anders had kunnen opstellen."

Hofland en Verbeek zaten dit seizoen in hetzelfde schuitje. Eerstgenoemde werd ontslagen als assistent-trainer van Mark van Bommel bij VfL Wolfsburg, nadat hij het seizoen daarvoor al op straat was gezet op Fortuna Sittard. Verbeek ging begin dit seizoen het avontuur aan bij Almere City, maar de 59-jarige trainer haalde het eind van 2021 niet. De Schapenkoppen wonnen slechts drie van de eerste zestien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en bezetten een negentiende plaats toen Verbeek werd ontslagen. Voormalig assistent Alex Pastoor nam het roer van hem over, die het tij echter nog niet heeft weten te keren.