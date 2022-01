NAC Breda plukt gewenste centrumspits weg uit de Eredivisie

Woensdag, 12 januari 2022 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:45

Naoufal Bannis is de nieuwe spits van NAC Breda, zo maakt de club uit de Keuken Kampioen Divisie bekend via de officiële kanalen. De aanvaller wordt het komende halfjaar op huurbasis overgenomen van Feyenoord en kan mogelijk vrijdag al zijn opwachting maken tegen FC Volendam. Feyenoord maakt bovendien bekend dat het het contract van de negentienjarige aanvalsleider met een jaar heeft verlengd, waardoor Bannis nu tot medio 2024 vastligt.

Bannis keerde afgelopen zomer terug bij Feyenoord en zat in het afgelopen halfjaar weliswaar steevast bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht, maar komt als derde spits achter Bryan Linssen en Cyriel Dessers toch betrekkelijk weinig aan spelen toe. De spits kwam in de eerste seizoenshelft tot 201 speelminuten, verspreid over 5 wedstrijden en waarin hij goed was voor 1 doelpunt. Daardoor moet Bannis het voornamelijk hebben van zijn optredens bij Feyenoord Onder 21, voor wie hij acht keer scoorde in acht wedstrijden.

????????????, ?????????????? ????????????! ???? De spits wordt voor een half jaar gehuurd van Feyenoord Rotterdam. ?? https://t.co/9CBtjYGQgr #NACpraat pic.twitter.com/lxa6WhYVNK — NAC Breda ???? (@NACnl) January 12, 2022

NAC Breda kreeg vorige week van Arne Slot te horen dat de spits niet mocht vertrekken, daar Feyenoord een groot aantal coronabesmettingen had. Inmiddels zijn die spelers teruggekeerd, waardoor de Rotterdammers alsnog groen licht hebben gegeven. “We waren nadrukkelijk opzoek naar een spits. Met de komst van Nauofal hebben we die positie ingevuld. Ik ken hem als een hardwerkende leergierige jongen. Hij heeft scorend vermogen en kan zowel als aanspeelpunt als als lopende spits fungeren”, aldus De Graaf in een reactie op de clubsite.

Bannis was niet de enige op het wensenlijstje van NAC. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie informeerde eveneens bij SC Cambuur naar Tom Boere. De aanvaller van de Leeuwarders begon als basisspeler aan het seizoen en stond in negen duels aan de aftrap, maar in de laatste wedstrijden voor de winterstop ging bij Cambuur de voorkeur uit naar Roberts Uldrikis. In de totaal vijftien wedstrijden die Boere voorlopig voor Cambuur speelde, was hij goed voor drie doelpunten en een assist.