Kevin Hofland klapt uit de school: ‘Fortuna heeft mij diep gekwetst’

Woensdag, 12 januari 2022 om 09:44 • Laatste update: 09:47

Kevin Hofland is niet te spreken over de manier waarop Fortuna Sittard hem in in het najaar van 2020 op straat heeft gezet. De oefenmeester werd in november van dat jaar door de clubleiding op staat gezet en had vervolgens geen contact meer met Sjors Ultee, die het stokje van hem overnam. Op zijn voormalig assistent-trainer is hij niet meer boos, wel op de manier waarop Fortuna met hem is omgegaan, zo vertelt hij in een uitgebreid interview met Voetbal International.

"Ik was emotioneel kapot van mijn ontslag bij Fortuna", vertelt Hofland in gesprek met het voetbalweekblad. "Bleef daarna maar malen. De tranen liepen over mijn wangen, als ik er met mijn vrouw over sprak. Ik ben opgegroeid bij Fortuna. Kreeg later de kans om er trainer te worden. Daarvoor zal ik de club altijd super dankbaar blijven. Maar hoe ze me later hebben behandeld, heeft me diep gekwetst." Hofland betaalde bij Fortuna onder meer trainingskampen en salarissen uit eigen zak, zo bleek later.

"Ik had niks. Nog geen trainerskamer, alleen een donker hokje. Van mijn eigen geld heb ik een kantoor ingericht. Een videoanalyse-systeem heb ik ook zelf aangeschaft. Als de resultaten de reden voor mijn ontslag waren geweest, dan had ik het nog kunnen begrijpen. Wat mij de kop heeft gekost, is dat ik een speler niet opstelde die volgens de leiding wel moest spelen." De speler in kwestie was Samuel Moutoussamy, die door Fortuna vlak voor het verstrijken van de transferwindow werd gehuurd van Nantes.

"De meningen over hem waren verdeeld. Hij moest sowieso nog wennen, aan alles. Maar hij trainde niet goed en hard genoeg. Liep maar wat te lanterfanten. Maar ik kreeg te horen dat hij moest spelen. Dat wilde ik niet. Ik wist dat ik mijn hoofd op het hakblok legde, zeker omdat ik eerder ook Tesfaldet Tekie al een paar keer tegen hun zin niet had opgesteld. Maar principes wogen zwaarder voor mij. Ik liet hem een paar keer invallen, ging ook niet geweldig. Nadat we thuis tegen PEC Zwolle in de laatste minuut een penalty hadden weggegeven en zo gelijkspeelden, werd ik ontslagen. Dat conflict om de opstelling was de reden, heel zeker."

Volgens Hofland schortte er veel meer aan de gang van zaken bij Fortuna. Zo waren er onder meer geen financiële middelen voor een fatsoenlijk voedingspatroon voor de spelers. "Eén jongen kwam na zijn komst opeens vijf kilo aan. Hij at thuis elke dag braaf kip, zei hij. Bij KFC, bleek. Spelers werden uit B- en C-landen gehaald, met beloftes die niet altijd werden nagekomen. Randvoorwaarden werden genegeerd. Dan wordt het moeilijk de discipline in de groep te houden. Spelers kwamen te laat, versliepen zich herhaaldelijk, wilden niet in zichzelf investeren."

Dat de prestaties van Fortuna aanzienlijk beter werden na het vertrek van Hofland, vindt hij logisch. Sjors Ultee eindigde afgelopen seizoen knap als elfde na het stokje van Hofland te hebben overgenomen. "Zo ging het elk seizoen. Maar ik vind niet dat de ploeg zich heeft ontwikkeld. De spelers die er in mijn tijd ook zaten, maken nog steeds dezelfde fouten. Zelf heb ik heus niet alles goed gedaan. In het begin was ik te impulsief, ik heb genoeg dingen gedaan die ik nu anders zou aanpakken. Trainer-zijn is een ervaringsvak. Ik heb in een paar jaar ontzettend veel bijgeleerd."