Sparta richt zich op Twitter tot Afrika Cup en krijgt duizenden retweets

Woensdag, 12 januari 2022 om 09:03 • Laatste update: 09:04

Sparta Rotterdam heeft zich dinsdagavond uiterst geliefd gemaakt bij alle fans van Nigeria. De Eredivisionist verlichtte zijn thuishaven in de kleuren van het Afrikaanse land, nadat Nigeria erin slaagde om het Egypte van Mohamed Salah met 1-0 te verslaan tijdens de openingswedstrijd op de Afrika Cup. Sparta-doelman Maduka Okoye begon in de basis en hield daarmee voor het eerst dit toernooi de nul. "Gefeliciteerd Okoye en Nigeria met de 1-0 zege op Egypte. Ons huis is verlicht in jullie kleuren", luidt de begeleidende tekst bij een foto van een groen verlicht Kasteel.

Het Twitterbericht werd al snel duizenden keren geretweet en kon bovendien rekenen op bijna achtduizend likes. "Dit is waarom Sparta Rotterdam de beste club van Nederland is", luidt een van de reacties. "Bedankt Sparta, vanaf nu hou ik van jullie", tweet een ander. Nigeria speelt zaterdag de tweede poulewedstrijd tegen Soedan. Guinea-Bissau is volgende week woensdag de laatste tegenstander in Groep D.