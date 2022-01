Feyenoord hoort vraagprijs van Vitesse voor Riechedly Bazoer

Feyenoord hoort vraagprijs van Vitesse voor Riechedly Bazoer

Woensdag, 12 januari 2022

Feyenoord zal flink in de buidel moeten tasten om Riechedly Bazoer los te weken bij Vitesse. De Arnhemmers willen naar verluidt drie miljoen euro voor de verdediger annex middenvelder, weet het doorgaans goed ingelichte Feyenoord Transfermarkt. Feyenoord is echter niet bereid om verder te gaan dan de helft, maar heeft nog geen officieel bod ingediend.

De Gelderlander wist eerder al te melden dat Vitesse Bazoer niet zomaar laat gaan. De centrumverdediger loopt komende zomer uit zijn contract en de miljoenen die Vitesse nog aan hem kan verdienen zouden ze met het oog op de eventuele sportieve successen op de koop toenemen. Mocht Feyenoord wel door willen pakken deze winter, dan moet het drie miljoen euro neerleggen. Feyenoord Transfermarkt weet dat de Rotterdammers niet bereid zijn om dat te betalen, daar Feyenoord mikt op de helft. Mocht het niet snel tot een akkoord komen, schakelt Feyenoord door naar Tonny Vilhena.

Vitesse heeft Feyenoord laten weten dat het tegen de €3m verlangt voor Bazoer. #Feyenoord communiceert terug dat het daarvan nog niet de helft voor over heeft. Officieel bod blijft vooralsnog uit. Komen de clubs er op korte termijn niet uit, dan komt Vilhena weer in beeld. — Feyenoord Transfermarkt (@FeyenoordTM) January 12, 2022

Er is Vitesse veel aan gelegen om dit seizoen op drie fronten mee te blijven strijden. De ploeg van trainer Thomas Letsch staat vierde in de Eredivisie, zit nog in het toernooi om de TOTO KNVB Beker en heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Conference League. Om die reden is de club er alles aan gelegen om Bazoer binnenboord te houden. De hoofdrolspeler zelf ziet een overstap naar de traditionele top in Nederland wel zitten, maar maakt een geduldige indruk. De zesvoudig international van het Nederlands elftal gelooft erin dat clubs die interesse hebben ook komende zomer nog in beeld zullen zijn.

"Ik heb contact gehad met PSV. En ook met Feyenoord. Meer dan dat is het eigenlijk niet", liet Bazoer tegenover de NOS los over zijn situatie. "Ik sta in de picture, als persoon is dat wel lekker. Waardering dat je het goed doet, daar ben ik blij mee. Ik wil zo snel mogelijk belangrijk worden voor de ploeg en alles uit mezelf halen wat ik in mij heb. Ik ben namelijk nog jong." Bazoer kan naast interesse van Feyenoord ook rekenen op belangstelling van PSV, Benfica en Sporting Portugal.