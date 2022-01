‘Ajax noteert verlies van zes miljoen euro met transfervrij vertrek’

Woensdag, 12 januari 2022 om 07:03 • Laatste update: 08:26

De kans is zeer groot dat Zakaria Labyad zijn contract bij Ajax gaat uitdienen, weet Ajax Showtime. Dat betekent dat de aanvallende middenvelder komende zomer gratis de deur uitloopt, waardoor Ajax een verlies noteert van zes miljoen euro. Labyad heeft nog een contract tot komende zomer, maar komt niet in de plannen van trainer Erik ten Hag voor. Hij aasde in dienst van Ajax al verschillende keren op een transfer, maar zag het onder andere afgelopen zomer niet tot een vertrek komen.

Ten Hag besloot Labyad bij zijn overgang van FC Utrecht naar Ajax mee te nemen naar Amsterdam. De oefenmeester gunde de aanvallend ingestelde middenvelder een nieuwe kans in de Nederlandse top, nadat hij in 2012 de overstap maakte van PSV naar Sporting Portugal. Een groot succes werd het avontuur bij Ajax echter niet voor Labyad. De Marokkaanse middenvelder belandde zelfs enige tijd op de tribune. In de Eredivisie kwam hij in zijn eerste jaar door blessures en het volle programma van Ajax nog wel eens aan de bak, maar het bleef beperkt tot 12 wedstrijden.

In december 2019 werd bekend dat Labyad een zware knieblessure had opgelopen in de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC, waardoor hij dat seizoen amper in actie kwam. Ajax nam Labyad in de zomer van 2018 voor zes miljoen euro van Utrecht, een bedrag dat kon oplopen naar zeven miljoen. In totaal speelde de middenvelder in de Eredivisie slechts 38 wedstrijden, waarin hij goed was voor 7 goals en 8 assists. De zesvoudig Marokkaans international droeg eerder het shirt van Sporting Portugal, Fulham, Vitesse en PSV.

Labyad is niet de enige speler die bij Ajax over een aflopend contract beschikt. Ook Maarten Stekelenburg, André Onana, Noussair Mazraoui en Danilo lopen komende zomer uit hun verbintenis. Van Onana is bekend dat hij de overstap gaat maken naar Internazionale. Stekelenburg is het hele seizoen uitgeschakeld met een blessure en kondigde afgelopen zomer al zijn afscheid aan als international. Ook van Mazraoui wordt verwacht dat hij Ajax gaat verlaten. De rechtsback schermt met interesse van onder andere Barcelona. Gesprekken over een nieuw contract leverden tot op heden niets op.