Derksen en Perez hebben sterke bedenkingen bij mogelijke transfer Ajax

Dinsdag, 11 januari 2022 om 23:54 • Dominic Mostert

Johan Derksen en Kenneth Perez hebben serieuze bedenkingen bij de mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Ajax. In de uitzending van VI Vandaag spreekt Derksen van 'kapitaalvernietiging', terwijl Perez bij Voetbalpraat twijfelt aan het sportieve perspectief voor de buitenspeler. Als het aan Ajax ligt, wordt Bergwijn de opvolger van David Neres, die op het punt staat om te vertrekken naar Shakhtar Donetsk.

"Zouden ze bij Ajax niet pijn in de buik hebben?", vraagt Derksen zich af. "Ze hebben die jongen opgeleid, hij is naar PSV gegaan en PSV heeft dertig miljoen voor hem gekregen. Nu moet Ajax twintig miljoen betalen om hem terug te krijgen. In geen enkele branche komt kapitaalvernietiging op deze manier voor." De analist beseft echter dat Ajax vanwege de binnen- en buitenlandse verplichtingen op zoek moet naar een nieuwe vleugelspeler en vindt Bergwijn voor die vacature 'een goed alternatief'.

Perez vindt Bergwijn 'niet zo'n heel goede speler'. "Ik weet ook niet of Ajax er echt iets mee opschiet", geeft de voormalig middenvelder van Ajax aan. "De posities waarop hij kan spelen, zijn min of meer al bezet, dus ik weet niet wat er voor hem inzit om de stap te maken. En als speler wil je na een bijrol bij Tottenham bij je volgende club toch een grotere rol proberen te vertolken?" Als presentator Pascal Kamperman vraagt of Ajax bereid moet zijn een bedrag van 25 à 30 miljoen te betalen, stelt Perez dat hij 'niet eens de helft' zou betalen. "Maar ik ben niet degene die daarover gaat bij Ajax."

"Ik zie hem niet als een speler die je heel veel verder brengt. Maar gelukkig voor Bergwijn denken ze daar bij Ajax anders over", concludeert de Deen. Een eerste bod van omgerekend achttien miljoen euro werd snel van tafel geveegd door Tottenham. De Portugese journalist Pedro Almeida wist dinsdag te melden dat de Londense club Bergwijn alsnog tot het einde van het seizoen wil verhuren aan Ajax. Tijdens de gesprekken zou ook een koopoptie naar voren zijn gebracht. Manager Antonio Conte is echter niet van plan om Bergwijn zomaar te laten gaan, zo liet hij dinsdag weten op een persmoment.

Jesse Lingard

Tottenham heeft volgens Football London bij Manchester United geïnformeerd naar de mogelijkheden om Jesse Lingard over te nemen. Een transfer zou goed nieuws kunnen betekenen voor Ajax, omdat Bergwijn dan overbodig zou zijn in Noord-Londen. Het is echter de vraag of Lingard deze maand al haalbaar is. "Voor alle spelers met een aflopend contract geldt dat een zomerse transfer lucratiever is, omdat de speler dan meer invloed heeft op zijn eigen contractvoorwaarden en een hogere tekenbonus kan opstrijken", klinkt het. Lingard zou zodoende ook pas in de zomer naar Tottenham of een andere club kunnen gaan.