Horroravond Andy Carroll: twee schitterende goals afgekeurd, 0-7 nederlaag

Dinsdag, 11 januari 2022 om 23:07 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:14

Andy Carroll zal dinsdagavond snel willen vergeten. De voormalig aanvaller van Liverpool speelde in de Championship met zijn huidige club Reading tegen Fulham en maakte twee wonderschone goals. Beide doelpunten werden echter afgekeurd door de arbitrage. De goals van Carroll zouden tevens slechts voor de eer zijn geweest: Reading ging in het duel kansloos ten onder met 0-7. Ook Kenny Tete was trefzeker voor de bezoekers.

In het eerste geval kreeg Carroll de bal hoog vanaf links, waarop de spits een fantastische omhaal in huis had. Carroll stond echter buitenspel op het moment van spelen. Doelpunt nummer twee was al even mooi - en even ongelukkig. Carroll kwam uit overduidelijke buitenspelpositie terug naar de rand van het zestienmetergebied, nam aan op zijn borst en volleerde met links prachtig in de kruising. Scheidsrechter Tony Harrington had wederom slecht nieuws, al had Carroll dat dit keer vast zien aankomen.

Andy Carroll just scored two of the best disallowed goals you're ever going to see #readingfc pic.twitter.com/vM9fVNIRUW — Sam ?? (@sammisam147) January 11, 2022

Carroll kwam dit seizoen bij Reading na vier maanden zonder club te hebben gezeten. De boomlange aanvaller speelde tot en met juli 2021 voor Newcastle United, waar hij ook al zijn carrière begon. Begin 2011 maakte de negenvoudig Engels international (twee goals) nog een megatransfer van Newcastle naar Liverpool voor 41 miljoen euro. Carroll kwam nooit helemaal uit de verf in Merseyside en trok na twee seizoenen naar West Ham United, waar hij maar liefst zeven jaar doorbracht. Na een nieuwe periode in Newcastle landde Carroll dus bij Reading, waar hij vooralsnog één keer scoorde in zes duels.