Vince Gino Dekker ontvangt bedreigingen na controversiële overstap

Een controversiële transfer in het amateurvoetbal: Vince Gino Dekker maakt de overstap van SV Spakenburg naar IJsselmeervogels. De buitenspeler tekent een contract tot medio 2023 bij de rivaal. Tegenover De Gooi- en Eemlander spreekt Dekker van 'de ideale stap', al heeft zijn transfer tot boze reacties geleid. Hij vertelt bedreigd te zijn sinds het nieuws dinsdagmiddag werd bekendgemaakt.

"Vooropgesteld: ik wilde helemaal niet weg bij Spakenburg, had de intentie om te blijven", legt Dekker uit. "En ook de club wilde graag met me door. Maar de nieuwe trainer (Patrick Loenen, red.) gaat in een 5-3-2-systeem spelen en daarin zie ik geen rol voor mezelf weggelegd. Ik ben geen ’tien’, daarvoor moet ik te veel meters maken." Dekker wilde 'enigszins in de buurt' van zijn woonplaats Ermelo blijven spelen en wilde actief blijven in de Tweede Divisie. Hij is niet de eerste speler die de transfer maakt van Spakenburg naar IJsselmeervogels of andersom, maar beseft wel dat zijn overstap gevoelig ligt.

"Ik kreeg de afgelopen tijd ook al veel reacties van supporters van beide clubs. Ik kreeg er ineens heel wat ’rooie’ volgers (supporters van IJsselmeervogels, red.) bij op Instagram en de reacties van Spakenburg-fans liepen nogal uiteen. Er zijn er genoeg die het snappen en het me gunnen. Maar ik heb ook bedreigingen gehad. Ach, ik ben een grote jongen, ik kan daar wel mee omgaan. Ik neem het ook niet zo serieus. Het zal wel weer overwaaien", vertelt de aanvaller.

Bestuurder Erwin van der Lugt van IJsselmeervogels noemt Dekker 'een speler met een goede individuele actie en extra creativiteit'. "Hoewel hij het goed naar zijn zin had bij Spakenburg, boden zij voor komend seizoen niet de mogelijkheid om als buitenspeler actief te zijn. Dat was voor hem een harde vereiste en we zijn daarom met elkaar in gesprek gekomen", vertelt Van der Lugt op de clubwebsite. "Tijdens deze gesprekken hebben we Vince Gino leren kennen als een fijn persoon en hebben we onze manier van voetballen, en de rol die hij daarin kan vervullen, kunnen toelichten. We zijn erg blij dat dit uiteindelijk geleid heeft tot zijn keuze om volgend seizoen bij ons te komen voetballen."

Dekker genoot zijn opleiding bij Ajax. In 2016 won hij met de Onder-19 de Eredivisie voor A-junioren. In een ploeg met onder meer Matthijs de Ligt, Kasper Dolberg en Kaj Sierhuis gold hij als smaakmaker, maar een zware knieblessure speelde hem parten. In 2018 stapte Dekker transfervrij over naar AZ. Daar liet hij vanwege een gebrek aan speeltijd in het eerste elftal zijn contract al na een halfjaar ontbinden, om vervolgens een contract tot het eind van dat seizoen te tekenen bij Go Ahead Eagles. Ook in Deventer kon de linksbuiten niet voldoende overtuigen voor een langer verblijf en zodoende streek hij in oktober 2019 neer bij Spakenburg in de Tweede Divisie.

Dekker werd op 14 oktober 2021 nog teruggezet naar het tweede elftal van Spakenburg. Hij raakte in onmin met trainer Eric Meijers, omdat hij vond dat hij te laat mocht invallen tegen Excelsior Maassluis. "Een week eerder viel ik twee minuten voor tijd in, nu moest ik weer lang wachten. Ik heb tegen de trainer, die later zei dat hij mij wilde belonen voor mijn goede trainingen, gezegd: ‘Heb je op de klok gekeken hoe laat het is?’", vertelde hij daar toen zelf over. Dekker werd drie officiële wedstrijden niet opgenomen in de selectie. Hij keerde op 6 november terug voor het duel met AFC (5-1 nederlaag); twee dagen later werd Meijers ontslagen.