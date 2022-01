Bonje in Den Haag: ontevreden ADO-selectie dreigt met staking

Dinsdag, 11 januari 2022 om 21:43 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:49

De selectie van ADO Den Haag verschijnt deze week mogelijk niet meer op het trainingsveld. Er heerst een conflict met de directie van de club, die de spelersraad een te laag voorstel voor wedstrijdpremies zou hebben gedaan. De selectie kwam daarop direct met het idee van een staking. Het is de zoveelste episode in de heersende onrust bij de club, vanwege onder meer de financiële problemen.

De spelers van ADO leven al lange tijd in onzekerheid over hun wedstrijdpremies. De club kampt met enorme schulden en heeft beloofd opnieuw met ze te gaan praten zodra er een nieuwe eigenaar was gevonden. Het Spaanse concern Globalon Football Holdings lijkt die nu te gaan worden. Daarom ging de spelersraad deze week om de tafel met interim-directeur Edwin Reijntjes. De club wil naar verluidt 150.000 euro uittrekken aan premies, bestemd voor gewonnen wedstrijden en een eventuele promotie naar de Eredivisie.

De spelersraad voelde zich niet serieus genomen en koppelde het voorstel direct terug aan de rest van de groep, die dezelfde mening deelde. Het idee om te gaan staken kwam vervolgens direct naar voren. Donderdag staat de volgende training op het programma voor de ADO-selectie; de groep geeft de directie tot woensdag de tijd om met een verbeterd voorstel te komen. Komende zaterdag staat er een thuisduel met TOP Oss op het programma.

Het is de zoveelste keer in korte tijd dat ADO in een negatief daglicht komt te staan. Afgelopen week liet John Goossens zich al kritisch uit over de club; Michiel Kramer deed dat in december. Ze hadden veel te zeggen over de manier waarop ze behandeld werden bij hun vertrek, alsmede over het beleid van de clubleiding. Vooral technisch adviseur Martin Jol moest het ontgelden. "Wat er met de club is gebeurd, is gewoon de schuld van de leiding", sprak Kramer. “Als je ze daarmee confronteert, zeggen ze dat dat al zo was. Martin Jol was echt lachwekkend. Als je het niet met hem eens was, dan kreeg je de wind van voren. Ze hebben de club naar de kloten geholpen.”