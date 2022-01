Man van 24 prijzen in 11 jaar tijd profiteert van afzegging Roger Schmidt

Dinsdag, 11 januari 2022 om 20:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:09

Domènec Torrent wordt 'voor negentig procent zeker' de nieuwe trainer van Galatasaray, zo meldt Hürriyet dinsdag. De clubloze oefenmeester wordt momenteel gezien als topfavoriet om de ontslagen Fatih Terim op te volgen. Volgens de Turkse krant was Roger Schmidt de eerste keus in Istanbul, maar is de clubleiding er niet in geslaagd om de trainer van PSV te overtuigen. Schmidt wilde 'niet aan de slag bij een club die volgend seizoen niet actief is in Europa', klinkt het.

Galatasaray staat momenteel twaalfde in de Süper Lig en loopt dus het risico om zich niet te kwalificeren voor Europees voetbal. Schmidt beschikt over een aflopend contract en beraadt zich momenteel op zijn toekomst. De trainer uit Duitsland oefenmeester schermde de voorbije maanden met interesse van clubs uit zijn geboorteland, maar heeft aangegeven het seizoen in Eindhoven te willen afmaken. Het Eindhovens Dagblad schreef dinsdag al dat Schmidt bij een langer verblijf een harde eis over meer investeringen zou doen. Volgens journalist Rik Elfrink wil Schmidt 'een flinke vinger in de pap als het gaat om het verwerven van nieuwe spelers'. Een overstap naar Galatasaray, de club die in de tweede Champions Leauge-voorronde ten onder ging tegen PSV, ziet Schmidt nu niet zitten.

In de zoektocht naar een nieuwe trainer viel bij Galatasaray ook de naam van Okan Buruk, tussen juni 2019 en januari 2021 de trainer van stadsgenoot Istanbul Basaksehir. Hij leidde Basaksehir in 2020 naar de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis, maar vertrok halverwege het daaropvolgende seizoen vanwege tegenvallende resultaten. In zijn spelerscarrière kwam Buruk 208 keer uit voor Galatasaray in de competitie, maar een aanzienlijk deel van de clubleiding zag zijn komst als trainer niet zitten. Galatasaray-icoon Bülent Korkmaz, zijn gehele spelerscarrière actief bij Cim Bom en in 2009 kortstondig trainer van de club, werd ook nog genoemd. Hij gaf maandag echter aan geen aanbieding te hebben ontvangen.

Op dit moment is Torrent dus de voornaamste kanshebber om aan de slag te gaan als opvolger van de maandag vertrokken Terim. De 59-jarige Spanjaard gold jarenlang als vaste rechterhand van Josep Guardiola: bij Barcelona, Bayern München en Manchester City werkte hij als assistent-trainer onder zijn landgenoot. Samen wonnen ze 24 prijzen in 11 jaar tijd. Hij ging in 2018 aan de slag als hoofdtrainer van New York City FC, waarmee hij een recordaantal van 64 punten pakte in het seizoen 2019. In juli 2020 werd Torrent hoofdtrainer van Flamengo; in november van dat jaar werd hij vanwege tegenvallende resultaten ontslagen.