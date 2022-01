Ongeloof en verbijstering om keuze Ruud Gullit: ‘Het was gekkenwerk’

Dinsdag, 11 januari 2022 om 19:19 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:22

Nolberto Solano heeft slechte herinneringen aan de samenwerking met Ruud Gullit, die een jaar zijn manager was bij Newcastle United. De middenvelder uit Peru, die in totaal acht seizoenen onder contract stond bij de club uit het noordoosten van Engeland, doet in een uitgebreid interview met The Evening Chronicle zijn beklag over zijn voormalig trainer. Gullit verliet Newcastle aan het begin van het seizoen 1999/00, na een serie teleurstellende resultaten en onrust binnen de spelersgroep.

"Ik heb hier nooit echt eerder over gepraat", zo opent de inmiddels gestopte Solano zijn terugblik. "Nu, enkele jaren later, kan ik er eindelijk over praten. Ruud Gullit had destijds niet de benodigde ervaring als manager, waardoor hij niet kon omgaan met de verschillende persoonlijkheden in de kleedkamer van Newcastle. Hij keek door de ogen van een speler naar de selectie. Gullit was een van de beste spelers van zijn generatie, maar de stap naar het zijn van een manager kon hij destijds niet maken. Het gebeurde te vaak dat hij meedeed aan de trainingen en dan per se wilde laten zien wat voor een topspeler hij was", aldus Solano, die net als Gullit in 1998 arriveerde in Newcastle.

Gullit is volgens Solano zelf schuldig aan zijn ontslag bij Newcastle. De Nederlandse coach waagde het namelijk om publiekslieveling Alan Shearer te passeren voor de altijd beladen derby met Sunderland op eigen veld. The Magpies verloren met 1-2 en Gullit werd kort daarna de deur gewezen in het St James' Park. "De spelers konden het niet geloven toen de opstelling bekend werd gemaakt. Voor een manager is het fataal als de oudere spelers het vertrouwen verliezen, die kunnen je namelijk op korte termijn redden. Een zege op Sunderland staat gelijk aan zes of zeven overwinningen in de Premier League. Winst op Sunderland had Gullit zeker extra tijd gegeven."

Solano weet als assistent-bondscoach van Peru hoe belangrijk het is om een goede band te hebben met alle spelers binnen een selectie. "En het laatste wat je doet is ruzie zoeken met je beste speler, zoals Gullit deed met Shearer. Het was gekkenwerk, als je er nu op terugkijkt. Alan was een van de beste spitsen ter wereld en de belangrijkste speler van Newcastle. Het was dan ook bizar dat hij toen werd gepasseerd. Zelfs de wisselspelers konden dat niet geloven. We wisten dat Gullit een fantastische speler was, maar op dat moment was er echt behoefte aan een manager met mensenkennis."