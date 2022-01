Nigeria bezorgt Egypte en Salah kater op de Afrika Cup

Dinsdag, 11 januari 2022 om 18:57 • Rian Rosendaal

Mohamed Salah heeft Egypte geen geslaagde start van de groepsfase van de Afrika Cup kunnen bezorgen. Egypte ging in de eerste wedstrijd in groep D met 1-0 onderuit tegen Nigeria, een andere titelfavoriet voor de eindzege. Een fraaie uithaal van Leicester City-aanvaller Kelechi Iheanacho in de bovenhoek na een halfuur spelen maakte het verschil in Kameroen, het land van de organisator.

Iheanacho werd op de rand van het strafschopgebied van Egypte aangespeeld door Joe Aribo. De aanvaller nam de bal goed aan, haalde uit en zag de bal tot zijn vreugde in de rechterbovenhoek verdwijnen: 1-0. De vreugde bij Iheanacho, zijn ploeggenoten en de technische staf van Nigeria was bijzonder groot. Bij de Super Eagles waren er overigens basisplaatsen voor Sparta-doelman Maduka Okoye en Watford-verdediger William Troost-Ekong, die in oktober nog verloor van het Liverpool van Salah (0-5).

?? #TeamNigeria komt op voorsprong dankzij deze heerlijke knal van Kelechi Iheanacho! ?????? pic.twitter.com/CslPYbwPnQ — ESPN NL (@ESPNnl) January 11, 2022

Egypte leek even uit het veld geslagen door de openingstreffer en Nigeria, dat met meer zelfvertrouwen ging spelen, ging op jacht naar het tweede doelpunt. Die kwam er echter niet, zodat Egypte hoop bleef houden op een positief resultaat in het openingsduel op de Afrika Cup. Kort na rust gaf Taiwo Awoniyi namens Nigeria een waarschuwing af met een harde kopbal op de lat. Met nog twintig minuten op de klok leek Salah Egypte naast Nigeria te brengen. Het was echter Okoye die op fabelachtige wijze redding wist te brengen. Aan de andere kant kon Chidera Ejuke geen gevaar stichten met een schot, doelman Mohamed El Shenawy kwam dan ook niet in de problemen.

Nigeria hield stand in de laatste tien minuten van de confrontatie met het enigszins tegenvallende Egypte. Salah kreeg in de slotfase ook geen grote kansen meer om de nederlaag alsnog af te wenden voor zijn land. Zijn voorzet in de blessuretijd, die vier minuten bedroeg, bereikte geen ploeggenoot. Ejuke zag een goede mogelijkheid nog in rook opgaan, waarna de scheidsrechter voor het laatst op zijn fluit blies. Nigeria hervat de Afrika Cup zaterdag tegen Soedan, terwijl Egypte diezelfde dag te maken krijgt met Guinee-Bissau.