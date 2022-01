Özcan Akyol slaat ongenadig terug naar ‘cry baby’ Geert Wilders

Dinsdag, 11 januari 2022 om 18:04

Özcan Akyol is absoluut niet van plan om zijn uitspraken gedaan in VI Vandaag te rectificeren, zoals Geert Wilders via zijn advocaat Geert-Jan Knoops eist. De columnist slaat hard terug naar de leider van de PVV en noemt hem een 'cry baby'. "Geert Wilders - mister freedom of speech - is beledigd omdat ik zei dat hij van moslims het stemrecht wil afpakken", parafraseert Akyol in een reactie op Twitter.

Akyol is van mening dat hij volledig in zijn recht staat met het doen van zijn uitspraak. "Dat is een feitelijke interpretatie van dit standpunt", zo verwijst hij naar het partijprogramma van de PVV, waar letterlijk staat: 'Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht en geen politieke functies.' "Marokkaanse moslims kúnnen geen afstand doen van die nationaliteit", vervolgt Akyol. "Cry baby. Niks geen rectificatie, dus."

Geert Wilders - mister freedom of speech - is beledigd omdat ik zei dat hij van moslims het stemrecht wil afpakken. Dat is een feitelijke interpretatie van dit standpunt. Marokkaanse moslims kúnnen geen afstand doen van die nationaliteit. Cry baby. Niks geen rectificatie, dus. pic.twitter.com/MU2BT9u47D — Özcan Akyol (@OzcanAkyol) January 11, 2022

Wilders publiceerde dinsdagmiddag een brief op Twitter waarin zijn advocaat Knoops een rectificatie eist van Akyol. "Gisteravond (maandagavond, red.) tijdens de uitzending van VI Vandaag, waar u te gast was, is door u omtrent de PVV, naar aanleiding van een opmerking van de heer Derksen, gezegd dat 'wanneer de scherpe kantjes bij de heer Wilders eraf zijn, hij dan ook hele redelijke dingen heeft', de navolgende reactie gegeven: 'Het probleem is, hij wil van mensen met een moslim-achtergrond het stemrecht ontnemen. Die zet zichzelf buitenspel. Dus hij mag niet meedoen? Hij wil niet meedoen'. (vanaf minuut 16.59), daarbij doelend op de heer Wilders als partijleider."

"Deze uitspraak ontbeert iedere juiste feitelijke grondslag of basis aangezien de PVV in geen enkel partijprogramma cq. standpunt de bewering van u ooit heeft geuit of anderszins naar voren gebracht", vervolgt de brief. "Door evenwel deze feitelijk ongefundeerde en onware uitspraak te doen, heeft u schade toegebracht aan de naam van de PVV en in het bijzonder de partijleider van de PVV, de heer Wilders, welke schade onder meer bestaat uit aantasting van de reputatie van de PVV."

"Gelet hierop wordt u door dezen nadrukkelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die uw onrechtmatige uitlating heeft teweeg gebracht en nog zal teweeg brengen en wordt u verzocht, en voor zover nodig hierbij gesommeerd, om binnen vijf dagen na heden uw uitspraak publiekelijk te rectificeren, temeer daar u deze uitspraak heeft gedaan in een programma dat, naar wij begrepen, zeer goed is bekeken door het Nederlandse publiek met een kijkersaantal van ongeveer een miljoen mensen", zo besluit de advocaat van Wilders zijn relaas, die toevoegde dat er actie zal worden ondernomen als Akyol niet overgaat tot een rectificatie.