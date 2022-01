David Neres verlaat Ajax na persoonlijk akkoord met Shakhtar Donetsk

Dinsdag, 11 januari 2022 om 17:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:23

David Neres heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld. De Telegraaf brengt dinsdag naar buiten dat de Braziliaanse vleugelaanvaller definitief kiest voor een tussentijdse overgang richting Shakhtar Donetsk, dat een persoonlijk akkoord heeft weten te bereiken. De topclub uit Oekraïne hoopt Neres op korte termijn officieel te kunnen presenteren. Een eerste bod van vijftien miljoen euro werd nog afgewezen door directeur voetbalzaken Marc Overmars, maar nu blijkt er toch een akkoord te zijn bereikt door alle betrokken partijen. Transferexpert Fabrizio Romano verwacht dat er dinsdagavond al witte rook zal komen rondom de transfer.

Volgens De Telegraaf ligt voor Neres bij Shakhtar een meerjarig contract klaar. "De clubs zijn er nagenoeg uit en de komende dagen zal als het goed alles worden afgerond. Via Shakhtar wil David zich weer in de kijker spelen van de Europese top", laat zaakwaarnemer Revien Kanhai van Forza Sports Group weten in een eerste reactie aan de landelijke krant. Er zijn nog geen mededelingen gedaan over de exacte hoogte van de transfersom, maar het zou gaan om een bedrag van zestien miljoen euro, waarbij Ajax ook een aantrekkelijke doorverkooppercentage heeft bedongen.

De Braziliaanse krant UOL meldde maandag nog dat een eerste bod van Shakhtar van vijftien miljoen euro door Ajax was afgeslagen. Het bedrag van vijftien miljoen euro bestond volgens Goal uit twee delen: een vaste en een variabele component, maar onduidelijk was hoe de verdeling precies is. De variabelen hingen in ieder geval af van bepaalde doelstellingen.Naar nu blijkt is er toch een akkoord bereikt over de transfersom voor de 24-jarige Neres, die al enige tijd klaar was voor een vertrek uit Amsterdam.

Neres ruilde São Paulo in januari 2017 in voor Ajax, dat vijf jaar geleden twaalf miljoen euro betaalde voor de vleugelaanvaller. Door verschillende bonussen kwam het totaalbedrag uit op vijftien miljoen euro. In de afgelopen jaren kwam Neres tot 47 doelpunten en 41 assists in 180 voor Ajax in alle competities. Door zijn sterke optredens in het seizoen 2018/19, toen Ajax tot de halve finale in de Champions League reikt, was er de nodige buitenlandse belangstellling voor Neres, die echter in Amsterdam bleef. De laatste paar jaar werd hij regelmatig geconfronteerd met blessures en wist hij zijn oude vorm maar zelden te evenaren.

Ajax denkt aan Steven Bergwijn als vervanger van de vertrekkende Neres. Een eerste bod echter van omgerekend achttien miljoen euro werd snel van tafel geveegd door Tottenham Hotspur. De Portugese journalist Pedro Almeida wist dinsdag te melden dat de Londense club Bergwijn alsnog tot het einde van het seizoen wil verhuren aan Ajax. Tijdens de gesprekken zou ook een koopoptie naar voren zijn gebracht. Volgens het Algemeen Dagblad heeft zowel Ajax als Tottenham meerdere opties op de transfermarkt. Manager Antonio Conte is niet van plan om Bergwijn zomaar te laten gaan, zo liet hij dinsdag weten op een persmoment.