Kansenmissend Algerije maakt valse start op Afrika Cup

Dinsdag, 11 januari 2022 om 15:57 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:13

Titelhouder Algerije is de Afrika Cup dinsdagmiddag begonnen met een teleurstellend gelijkspel tegen Sierra Leone. In het eerste duel in Groep E ging men vooral na rust op jacht naar de bevrijdende treffer, maar telkens lag doelman Mohamed Kamara van Sierra Leone in de weg. Ook sterspelers Riyad Mahrez en Islam Slimani konden het verschil niet maken.

Algerije, dat het moest stellen zonder de geblesseerde FC Twente-middenvelder, Ramiz Zerrouki, werd voorafgaand aan de Afrika Cup gezien als favoriet voor groepswinst. Het opende zijn eerste poulewedstrijd tegen Sierra Leone ook sterk, toen Slimani de diepte in werd gestuurd door Mahrez. De spits omspeelde doelman Mohamed Kamara, maar de hoek bleek vervolgens te lastig om de score al vroeg te openen. In een aantrekkelijke openingsfase liet ook Sierra Leone zich gelden. Alhaji Kamara kwam na een voorzet van Mustapha Bundu goed voor zijn directe tegenstander en schoot vervolgens centimeters naast de rechterpaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Al vroeg in de tweede helft dacht de ploeg van bondscoach John Keister wel op voorsprong te komen, nadat Mohamed Buya Turay de bal tegen de touwen schoot. Het feest voor Sierra Leone ging echter niet door, omdat de buitenspeler buitenspel bleek te staan. Hierna was het alleen nog Algerije dat de klok sloeg. Zo faalde eerst Yacine Brahimi oog in oog met doelman Kamara en later zag Sofiane Bendebka hoe een zekere goal via de knie van verdediger Steven Caulker naast de goal belandde.

In de slotfase voerde Algerije de druk nog verder op. Riyad Mahrez testte Kamara nog maar eens met een diagonaal in de lange hoek. De sluitpost van Sierra Leone werd uiteindelijk de man van de wedstrijd door in de blessuretijd nogmaals twee keer handelend op te treden bij doelpogingen van Ramy Bensebaini en Baghdad Bounedjah.