KNVB zet voorlopig een streep door wedstrijden in het amateurvoetbal

Dinsdag, 11 januari 2022 om 15:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:29

Het programma in het amateurvoetbal wordt komend weekend in zijn geheel geschrapt. De KNVB heeft dinsdag besloten om een streep te zetten door alle competitiewedstrijden in het amateurvoetbal tot vrijdag 21 januari vanwege de huidige coronamaatregelen, zo maakt de bond bekend in een officieel statement.

“Achter de schermen zijn we bezig met verschillende scenario's voor het vervolg van de competitie”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal. “Afhankelijk van de nieuwe maatregelen informeren we alle verenigingen zo volledig mogelijk hoe dat gaat verlopen. We hopen natuurlijk dat het kabinet de huidige beperkingen voor de sport gaat versoepelen. Sporten is essentieel voor een goede gezondheid en zou als essentiële sector meer mogelijkheden moeten krijgen dan nu. Op dit moment kunnen 1,2 miljoen amateurvoetballers amper sporten en zitten vooral thuis”

Op vrijdag 14 januari maakt het kabinet pas de nieuwe coronamaatregelen bekend, vandaar dat de KNVB heeft besloten om de wedstrijden voor aankomend weekend te schrappen. Voor iedereen vanaf achttien jaar en ouder geldt momenteel de regel dat buiten sporten alleen is toegestaan met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand. Jongeren tot en met zeventien jaar mogen wel gewoon in groepsverband trainen op sportaccommodaties tot 20.00 uur ‘s avonds.