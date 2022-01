Voormalig Arsenal-captain plots verbannen bij noodlijdend Bordeaux

Dinsdag, 11 januari 2022 om 14:24 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

Laurent Koscielny is per direct verwijderd uit de A-selectie van Girondins Bordeaux, meldt L'Équipe. De verdediger, die in 2019 overkwam van Arsenal, is een van de slachtoffers bij de noodlijdende Franse club. Het torenhoge salaris van Koscielny zou ten grondslag liggen aan de verbanning, daar Bordeaux zich in een sportieve en financiële crisis begeeft. De ploeg van trainer Vladimir Petkovic staat op een teleurstellende zeventiende plek in de Ligue 1.

Supporters van Bordeaux houden Koscielny verantwoordelijk voor de karrenvracht aan tegendoelpunten. De ploeg van Petkovic incasseerde dit seizoen al 44 tegentreffers, meer dan welke ploeg ook in de Ligue 1. Koscielny, die bij Bordeaux ook de aanvoerdersband is kwijtgeraakt, slaagt er niet in om op te staan te midden van de sportieve malaise, zo luidt het oordeel. Ook Paul Baysse en Mehdi Zerkane hebben te horen gekregen dat ze voorlopig met de reserves moeten trainen. Bij hen gaat het om aanhoudende gedragsproblemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bordeaux zou wanhopig zijn om Koscielny van de loonlijst te krijgen. De centrale verdediger kampte dit seizoen met verschillende blessures, waardoor hij pas in 11 van de 20 competitiewedstrijden zijn opwachting wist te maken. Afgelopen vrijdag bleef hij de volledige wedstrijd op de bank in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille. Het was voor het eerst in 44 jaar dat Marseille wist te winnen op bezoek bij Bordeaux. L'Équipe voegt eraan toe dat ook Josh Maja, Samuel Kalu en Otávio het risico lopen uitgesloten te worden van het eerste elftal.

Koscielny weigerde in aanloop naar het seizoen 2019/20 met Arsenal mee te gaan op trainingskamp onder toenmalig manager Unai Emery. De Fransman hoopte daarmee een breuk te forceren en verruilde het Emirates Stadium uiteindelijk na negen jaar voor een terugkeer naar zijn geboorteland. Met name de manier waarop hij gepresenteerd werd in Frankrijk zorgde in Noord-Londen voor veel opschudding. De verdediger trok het shirt van Arsenal uit en gooide deze op de grond, om vervolgens het shirt van Bordeaux te tonen. In dienst van Bordeaux kwam Koscielny tot 65 officiële wedstrijden.