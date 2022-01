Ultras Milan en Venezia zorgen met vuurwerkgevecht voor ongekende zeeslag

Dinsdag, 11 januari 2022 om 13:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:10

Supporters van AC Milan en Venezia zijn elkaar voorafgaand aan de competitiewedstrijd van afgelopen zondag te lijf gegaan met vuurwerk. Beelden daarvan doen nu de ronde op internet. Te zien is hoe supporters van Milan, die per veerboot afreisden naar het uitduel, vuurpijlen afschieten richting een boot met aanhangers van Venezia. Ook worden er rookbommen en fakkels afgestoken.

De stad Venetië is gebouwd op 118 eilanden in het midden van de lagune van Venetië, aan de Adriatische Zee. Dat maakt dat de meeste uitsupporters per boot afreizen naar het Stadio Pierluigi Penzo. Ook de harde kern van AC Milan koos ervoor om per veerboot af te reizen naar het uitduel met Venezia, waarna op het water een confrontatie plaatsvond met de harde kern van de thuisploeg. Op beide boten waren fakkels, rookbommen en vuurpijlen aanwezig, zo is te zien op beelden die op internet circuleren.

Esto es genial. Mientras Venezia jugaba contra el Milan, ultras de ambos equipos tuvieron su propia batalla naval en las cercanías del estadio.pic.twitter.com/F67qlH9YUV — Juan Manuel D'Angelo (@DangeloFut) January 11, 2022

De boot met aanhangers van Venezia lijkt zwaar gehavend te zijn, maar volgens Italiaanse geluiden komen de stofwolken voort uit de door de supporters afgestoken zwarte rookbommen. Het is de fans naar verluidt niet gelukt om tot een handgemeen te komen. Het waren de fans van AC Milan die uiteindelijk als laatst lachten, daar hun ploeg een 0-3 overwinning overhield aan het treffen. Theo Hernández en Zlatan Ibrahimovic zorgden voor de treffers.