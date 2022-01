Vier Eredivisionisten veroveren plek op jaarlijkse talentenlijst van de UEFA

Dinsdag, 11 januari 2022 om 13:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:03

Jurriën Timber, Devyne Rensch, Noni Madueke en Loïs Openda hebben een plekje bemachtigd op de UEFA’s ones to watch-lijst voor 2022. Zoals ieder jaar hebben journalisten namens de Europese voetbalbond ook dit jaar weer een voorspelling gedaan welke jonge spelers dit kalenderjaar definitief gaan doorbreken. Er is een selectie gemaakt van de grootste talenten van 21 jaar of jonger.

De UEFA ruimt op de lijst onder anderen een plek in voor Timber. “Ajax staat symbool voor het ontwikkelen van talent en heeft met Timber opnieuw goud in handen", zo valt er te lezen. "De identiteit van de club zit diepgeworteld in de sierlijke centrale verdediger. Hij maakte indruk in de Champions League-groepsfase en heeft al zes interlands achter zijn naam staan.” Ook ploeggenoot Rensch verdiende een uitverkiezing. De UEFA roemt vooral de veelzijdigheid van de achttienjarige jeugdinternational, die zowel op rechtsback als centrale verdediger uit de voeten kan.

Openda is dit seizoen de grote blikvanger bij Vitesse. De spits was in achttien Eredivisie-duels goed voor tien doelpunten en is hiermee op de radar van de UEFA verschenen. “Een spits die in de afgelopen jaren indrukwekkende cijfers voor de jeugdelftallen van België noteerde. Openda's snelheid en directe spel hielpen hem vorig seizoen clubtopscorer te worden en dat is hij momenteel ook weer.” Tot slot wordt er in het kalenderjaar 2022 ook veel verwacht van PSV-aanvaller Madueke. “De persoon door wie ik voetbal wilde spelen was Cristiano Ronaldo”, zei hij. Zijn kracht, snelheid en constante doelgevaar bewijzen dat de Engels jeugdinternational goed geleerd heeft van zijn held”, zo schrijft de UEFA.

De journalisten hebben in de lijst alleen spelers opgenomen die dit kalenderjaar 21 jaar of jonger zijn. Naast Timber, Rensch, Madueke en Openda, zijn er ook plekken ingeruimd voor talentvolle spelers als Gavi, Emile Smith Rowe en Karim Adeyeni. Vorig jaar haalden onder anderen Ryan Gravenberch, Jude Bellingham, Charles De Ketelaere, Jamal Musiala, Florian Wirtz en Pedri de lijst, terwijl tijdens eerdere edities ook Ansu Fati, Dusan Vlahovic, Alphonso Davies, Rodrygo en Erling Haaland op de jaarlijkse shortlist van de UEFA stonden.