PEC Zwolle verwelkomt oude bekende nog deze week op trainingsveld

Dinsdag, 11 januari 2022 om 11:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:05

Maikel van der Werff keert mogelijk terug in de Eredivisie. De verdediger gaat vanaf woensdag meetrainen bij PEC Zwolle, zo maakt de hekkensluiter dinsdag bekend via de officiële kanalen. Van der Werff is clubloos nadat hij eind vorig jaar vertrok bij het Amerikaanse FC Cincinnati. PEC is op zijn beurt op zoek naar een centrumverdediger, daar trainer Dick Schreuder de rest van het seizoen niet kan beschikken over Sam Kersten.

Het is niet bekend of Van der Werff ook daadwerkelijk in aanmerking komt voor een contract. De verdediger droeg tussen 2013 en 2015 ook al het shirt van de huidige hekkensluiter van de Eredivisie. Van der Werff won toen met de ploeg de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. Daarna vertrok hij naar Vitesse. De laatste twee jaar speelde hij in Amerika bij Cincinnati. Daar liep zijn contract af. De club uit de MLS besloot niet langer door te gaan met de Nederlander. Van der Werff werkte bij Cincinnati onder meer samen met Jaap Stam, die in september vorig jaar werd ontslagen vanwege tegenvallende resultaten.

Het meetrainen van Van der Werff kan niet los worden gezien van de blessure van Kersten. Laatstgenoemde stond al enige tijd langs de kant met een knieblessure. Het plan van Kersten was om vijf maanden rust te nemen, in de hoop dat de klachten over zouden gaan. In overleg met de club heeft de verdediger echter besloten om toch tot opereren over te gaan. Daardoor ligt de stopper naar verwachting zo'n zeven maanden uit de roulatie. Eerder in het seizoen was Kersten ook al enkele tijd niet inzetbaar vanwege enkelklachten. Mede daardoor kwam hij deze voetbaljaargang slechts in 13 van de 18 competitiewedstrijden in actie.