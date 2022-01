Hevig bekritiseerde Rashford kop van jut bij United: ‘Verbijsterend’

Dinsdag, 11 januari 2022 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:59

Het is Manchester United opnieuw niet gelukt om te overtuigen onder Ralf Rangnick. De ploeg van de Duitse interim-manager won maandagavond in de FA Cup wel met 1-0 van Aston Villa, maar eenvoudig ging dat niet. Met name Marcus Rashford moet het daags na de minimale zege ontgelden. De aanvaller maakte volgens de Engelse analytici een ongemotiveerde indruk. Toen Rashford drie minuten voor tijd naar de kant werd gehaald door Rangnick, werd hij getrakteerd op cynisch gejuich.

"Ik wil Marcus Rashford er niet uit pikken, omdat hij weinig zelfvertrouwen heeft", reageerde Alan Shearer bij de BBC. "Maar op dit moment lijkt alles hem heel veel moeite te kosten. Er ontbreekt iets, het oogt allemaal heel flets. Ik dacht even dat hij weer terug was, maar hij stond soms gewoon stil. Ik snap het. Het is een leercurve, je leert hoe je daar overheen komt. In de eerste helft zijn er één of twee bemoedigende signalen geweest. Als je naar de lichaamstaal van sommige spelers kijkt. Het enige wat je hoort bij Manchester United, is dat ze door zijn. Het was geen goede wedstrijd, het was weer slecht. Vooral in grote delen van de tweede helft was het ondermaats."

Het bewuste moment waarover veel te doen is. Marcus Rashford heeft tegen Aston Villa een rebound voor het inschieten, maar weigert zich in te spannen in een poging bij de bal te komen.

De kritiek aan het adres van Rashford kwam vooral voort uit een moment een kwartier voor tijd. De aanvaller had een rebound van Mason Greenwood voor het intikken, maar weigerde zich in te spannen om het doelman Emiliano Martínez lastig te maken. "Hoe kan Marcus Rashford nog steeds op het veld staan?", foeterde een boze United-fan op Twitter. "Iedereen die naar deze wedstrijd kijkt, kan zien dat hij ongelooflijk worstelt. Rangnick moet iets anders zien. Hoe Rashford het weer zo lang volhield, is verbijsterend." Rashford werd drie minuten voor tijd uit zijn lijden verlost en door Rangnick naar de kant gehaald voor Anthony Elanga.

Rangnick zocht na afloop van het duel naar een verklaring voor de vormcrisis bij Rashford. "Ik weet het eerlijk gezegd niet", aldus de Duitser. "Hij probeert het wel en was de laatste dagen ook goed op de training. Daarom stond hij terecht in de basisopstelling. Ik denk dat we hem in de eerste helft ook vaak vonden. In de tweede helft lukte dat minder, daarom besloot ik hem aan het einde van de wedstrijd te wisselen. Het zou helpen als hij een doelpunt maakt, maar zolang hij het blijft proberen zie ik geen probleem."