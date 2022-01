Kylian Mbappé reageert na haat richting Camille (8): ‘Dit is het dieptepunt’

Dinsdag, 11 januari 2022 om 10:09 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:09

Kylian Mbappé betreurt de manier waarop Camille, een achtjarig meisje met een zeldzame ziekte, op sociale media aan de schandpaal wordt genageld. De aanvaller van Paris Saint-Germain en het nationale elftal van Frankrijk deelt via zijn sociale media een bericht van de vereniging ‘Een glimlach voor Camille’, die zich inzet voor kinderen met zeldzame en genetische aandoeningen. Het bericht is een verzameling van hatelijke teksten richting het meisje na haar videoboodschap voor de aanvaller.

Camille vroeg zondag aan Mbappé of hij ‘alsjeblieft’ bij Paris Saint-Germain wilde blijven. “Dan kun je ons nog lange tijd verder laten dromen.” De aanvaller beschikt over een aflopend contract en geniet al langere tijd belangstelling van Real Madrid. Een transfervrij vertrek in de zomer naar de Spaanse hoofdstad lijkt een reële mogelijkheid. De onschuldige video van Camille leidde tot veel hatelijke en schandalige reacties van sociale media-gebruikers, die Mbappé blijkbaar liever kwijt dan rijk zijn.

Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ??????. Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ??? La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022

“Camille, onze moedige en kleine krijger, wilde gewoon haar liefde jegens Kylian Mbappé verklaren. We hadden nooit zoveel haat kunnen bedenken. Camille vecht elke dag om een glimlach te verspreiden. Het verdriet dat we voelen is gelijk aan dit geweld”, zo laat de vereniging weten. Mbappé betreurt de reacties. “Ik wens je ook een gelukkig nieuwjaar, mijn kleine Camille. Blijf strijden zoals je nu doet, je geeft ons allemaal een levensles.” Woorden die meer dan 100.000 likes genereerden.

“Het geweld van de opmerkingen richting een meisje… We staan echt op het punt het dieptepunt te bereiken. We moeten wat rustiger aan doen”, verzucht Mbappé. Het is zeker niet de eerste keer dat de aanvaller grote vraagtekens zet bij negatieve, beledigende of totaal onrechtmatige opmerkingen op sociale media. Vorig jaar zomer was hij zelfs degene die ermee te maken kreeg.

Een gemiste strafschop van Mbappé tegen Zwitserland leidde de eliminatie van Frankrijk op het EK in en de schuld werd vervolgens bij de aanvaller gelegd. “Het was mijn schuld, maar het doet pijn als je bepaalde berichten onder ogen krijgt”, vertelde de aanvaller eerder deze maand aan CNN. “Hoe we dat kunnen stoppen? Het begint bij de sociale media zelf, maar ook de voetballers moeten zich ermee gaan bemoeien. We kunnen niet wachten tot het moment dat er beledigingen zijn. Er moet actief tegen worden opgetreden. Het is onwaarschijnlijk dat dit in 2022 nog kan en mag.”