‘Schmidt wil flinke vinger in de pap bij het verwerven van nieuwe spelers’

Dinsdag, 11 januari 2022 om 09:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:16

De contractverlenging van Roger Schmidt bij PSV is alles behalve een uitgemaakte zaak. De Duitse oefenmeester schermde de voorbije maanden met interesse van clubs uit zijn geboorteland, maar heeft aangegeven het seizoen in Eindhoven te willen afmaken. Wat daarna gebeurt, is nog altijd onduidelijk. Volgens het Eindhovens Dagblad zijn er een aantal hete hangijzers waar de toekomst van Schmidt mee samenhangt.

Schmidt zal in ieder geval zijn contract bij PSV, dat tot medio 2022 loopt, uitdienen. Als de Eindhovenaren dat willen verlengen, zal Schmidt een harde eis over meer investeringen doen, zo klinkt het. Waar PSV meer wil inzetten op de jeugdopleiding, had Schmidt afgelopen zomer juist graag gezien dat er meer activiteit was geweest op de transfermarkt. "Een langer verblijf zal niet direct afhangen van zijn persoonlijke voorwaarden, maar veel meer van de visie over de toekomst van de club", schrijft PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in een analyse over de trainer en diens toekomst.

"Schmidt denkt graag groot en bijvoorbeeld de extra dertig miljoen euro via het nieuw op te zetten ‘partnerfonds’ wekt bij hem nog niet de indruk dat PSV hiermee een enorme slag slaat", gaat Elfrink verder. "Bij grotere buitenlandse clubs zou het ook geen bedrag zijn waar iedereen van ondersteboven is. PSV kan het dit voorjaar te verwerven geld strategisch en voor de lange termijn inzetten, maar zal er geen enorme risico's mee kunnen nemen. Het kopen van spelers van pakweg vijf tot tien miljoen euro met deze middelen is bijvoorbeeld niet direct voorzien. Dat zal moeten gebeuren via de reguliere opbrengsten uit spelersverkopen."

Volgens Elfrink wil Schmidt 'een flinke vinger in de pap als het gaat om het verwerven van nieuwe spelers'. "PSV kan hem daarin geen vrije hand geven. Uiteindelijk is De Jong de baas als het gaat om de selectie en moet Schmidt er het beste uit zien te halen. Dat wil niet zeggen dat geen goed overleg mogelijk is en de trainer niks kan afwijzen of voorstellen, maar de basis blijft dat De Jong eindverantwoordelijk is en de clubkoers bewaakt. Dat zal het uitgangspunt blijven, wie er ook trainer wordt."

Algemeen directeur Toon Gerbrands benadrukt in gesprek met Voetbal International dat er 'geen enkele druk op de ketel is' met betrekking tot de contractverlenging van Schmidt. "We hebben alweer een gesprek gehad. Er is voor beide partijen niet direct urgentie op dit thema en we zitten er allemaal comfortabel in. In de twintig jaar als directeur in het betaald voetbal ben ik altijd voor de nummer één-kandidaat gegaan. En ja, Schmidt is voor ons nog steeds de nummer één. We voeren met hem heel interessante gesprekken. We evalueren, hebben het over de toekomst van PSV en hoe we de next level kunnen bereiken. We spelen nog volop om de prijzen en er komt vanzelf een natuurlijk momentum dat het ja of nee wordt."