Peter Bosz: ‘Ajax mag zijn handen dichtknijpen dat hij heeft verlengd’

Dinsdag, 11 januari 2022 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk

Peter Bosz blikt in een interview met HELDEN nogmaals terug op zijn, voor de buitenwereld onverwachtse, vertrek bij Ajax. Een conflict binnen de trainersstaf van de Amsterdamse club was de belangrijkste reden voor de breuk. Daar doet de nu trainer van Olympique Lyon niet moeilijk over, al heeft hij het liever over andere onderwerpen. “Moeten we die oude koeien uit de sloot halen? Natuurlijk vond ik het erg”, vertelt Bosz in gesprek met het tijdschrift. “Er stond bij Ajax een nieuw elftal waarin enorm veel potentie zat. Dan ga je niet weg omdat je het sportief niet meer ziet zitten.”

Het boterde niet tussen enerzijds Bosz en Hendrie Krüzen en aan de andere kant assistenten Hennie Spijkerman en Dennis Bergkamp, keeperstrainer Carlo l’Ami en hersteltrainer Björn Rekelhof. Sinds de winterstop van 2016/17 was er nauwelijks meer sprake van enige communicatie tussen de partijen en ontstond zodoende een onwerkbare situatie. “Het is dat jij erover begint, want ik zie Ajax als een afgesloten hoofdstuk waarop ik niet meer hoef terug te komen. Al vrij snel stonden Hendrie en ik aan de ene en de andere vier stafleden aan de andere kant. Zo ontstond er een sfeer die vreselijk veel energie kostte.”

Het artikel gaat verder onder de video 'Voordat ik bij Ajax ga verlengen, moet eerst dat perspectief worden uitgesproken' Meer videos

Algemeen directeur Edwin van der Sar was na afloop van het seizoen, waarin Feyenoord de landstitel won en Manchester United in de Europa League-finale een maatje te groot bleek, niet bereid om de door Bosz geëiste verandering in de staf aan te brengen. Hij kreeg ook nog eens te horen dat hij geen prijs had gewonnen. Uiteindelijk ging hij, na een dienstverband van slechts een jaar, in op de avances van Borussia Dortmund. “Nogmaals, ik beantwoord jouw vragen, maar ik kijk liever vooruit dan achterom.”

“Overigens is de relatie met Marc Overmars na mijn plotselinge vertrek bij Ajax wel heel goed gebleven, onze vrouwen zijn ook nog altijd heel goede vriendinnen.” Hij looft de rol van de directeur voetbalzaken van de Amsterdamse club. “Ik denk dat Ajax zijn handen mag dichtknijpen dat Marc Overmars zijn contract heeft verlengd. Het loslaten van het salarisplafond is ook een heel goede zet geweest. In mijn tijd was het maximum een miljoen. Ik heb geen idee wat spelers bij Olympique Lyon verdienen, maar ik denk dat ze op dit moment niet meer verdienen dan bij Ajax.”

Bosz ziet hoe Ajax aan de hand van Erik ten Hag successen boekt. “Marcel Keizer kreeg de tijd niet, Erik wel. Hij had het, net als ik, in het begin ook even moeilijk. Je ziet dat Ajax herkenbaar speelt en weer heel natuurlijk jonge spelers inpast. Daarin zie je echt de hand van de trainer.” Bij Ajax bewees Bosz met jonge spelers aantrekkelijk te kunnen spelen en bovendien goede resultaten te kunnen halen.

Ajax moest de landstitel echter met een punt verschil aan Feyenoord laten en verloor de finale van de Europa League tegen Manchester United (0-2). Daarin speelden de Amsterdammers met het jongste elftal ooit (22 jaar en 282 dagen) in een Europese eindstrijd.