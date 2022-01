‘Coman hakt knoop door en zet handtekening onder supercontract’

Dinsdag, 11 januari 2022 om 00:10 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:19

Kingsley Coman blijft Bayern München waarschijnlijk trouw. Volgens L'Équipe staat de 25-jarige vleugelaanvaller uit Frankrijk op het punt om een supercontract tot medio 2027 te tekenen bij de Duitse grootmacht. Met een jaarsalaris van circa zeventien miljoen euro per jaar gaat Coman er flink op vooruit in financieel opzicht, zo klink het. Alleen Manuel Neuer en Robert Lewandowski verdienen in de nieuwe situatie nog meer dan de buitenspeler, die in 2017 voor bijna dertig miljoen euro werd overgenomen van Juventus.

Coman behoort bij een definitieve deal tot de absolute grootverdieners binnen de selectie van Bayern. De flankspeler leek eerst nog op weg naar de uitgang in de Allianz Arena en de speler zelf zou een voorkeur hebben voor de Premier League. Chelsea, Liverpool en Manchester City werden in dat verband al genoemd en volgens diverse buitenlandse media stond hij ook op het lijstje van Paris Saint-Germain, Barcelona en Real Madrid. Een langer verblijf in München lijkt nu echter de voorkeur te hebben.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Bayern zet toch alles op alles en wil 20 miljoen euro per jaar gaan betalen’

De onderhandelingen met Kingsley Coman zijn al enige tijd bezig. Lees artikel

BILD wist vlak voor de feestdagen al te melden dat Bayern vanwege de goede prestaties van Coman in de eerste seizoenshelft inzet op verlenging van de samenwerking. De clubleiding zou naar verluidt bereid zijn om de forse financiële eisen van Coman in te willigen, om zo het tot medio 2023 lopende contract alsnog te verlengen. Bayern zit al langer in de maag met het contract van Coman. De koploper van de Bundesliga wil graag verder met de 36-voudig Frans international, maar de onderhandelingen liepen tot nu toe op niets uit.

Het voornaamste struikelblok waren de financiële eisen van Coman: hij verlangde naar verluidt een salaris van circa twintig miljoen euro per jaar, terwijl hij nu acht miljoen euro per annum krijgt bijgeschreven. Eerder werd gemeld dat het salaris van Leroy Sané (circa achttien miljoen euro per jaar) de reden was voor de entourage van Coman om hoog in de boom te gaan zitten in de onderhandelingen over een nieuw contract. Naar nu blijkt hebben alle betrokken partijen alsnog een akkoord weten te bereiken, waardoor de Fransman er flink op vooruitgaat in financieel opzicht.

Sky Deutschland bracht in december naar buiten dat er sprake was van een fors verschil tussen vraag en aanbod van vijf tot zes miljoen euro. Eerder werd gemeld dat Bayern aanvankelijk niet verder wilde gaan dan een jaarsalaris van vijftien miljoen euro. De door Paris Saint-Germain opgeleide Coman speelt sinds 2015 voor Bayern, nadat hij eerst op huurbasis en twee jaar later definitief werd overgenomen van Juventus. Coman was voorlopig goed voor 46 doelpunten en 52 assists in 217 officiële wedstrijden voor Bayern.