‘Barcelona meldt zich in China voor opvolger van Philippe Coutinho’

Maandag, 10 januari 2022 om 23:40 • Rian Rosendaal

Barcelona heeft een alternatief op het oog voor Philippe Coutinho, die onlangs op huurbasis de overstap maakte naar Aston Villa. Volgens de Braziliaanse journalist Marcelo Bechler, die werkt voor onder meer TNT Sports Brasil is Oscar een serieuze optie voor trainer Xavi. De inmiddels dertigjarige aanvallende middenvelder is sinds 2017 verbonden aan het Chinese Shanghai SIPG, waar zijn contract doorloopt tot de zomer van 2024.

De technische leiding van Barcelona zou naar verluidt onder de indruk zijn van de ervaring, technische kwaliteiten en de aanvallende impulsen die Oscar zou kunnen toevoegen aan het elftal van Xavi. De Catalanen hebben begin 2022 al contact gehad met het management van de Braziliaanse routinier om over een eventuele overstap te praten. Groot probleem is de penibele situatie van Barcelona op financieel vlak en het feit dat Oscar nog enkele jaren vastligt in China. Wellicht is een huurovereenkomst bespreekbaar voor het bestuur in Shanghai.

A informação: Barça procurou Oscar para o lugar de Philippe Coutinho.



Brasileiro, com chegada à área, boa idade (30 anos) e com experiência.



No entanto, situação econômica do clube só permite uma operação praticamente sem custos. Contrato com os chineses vai até 2024. https://t.co/o6uIgzEoJa — Marcelo Bechler (@marcelobechler) January 10, 2022

Oscar is geen onbekende in Europa, want tussen 2012 en 2017 droeg de Braziliaan het shirt van Chelsea. Bijna vijf jaar geleden koos hij dus voor een lucratief avontuur in de Chinese Competitie. Zijn huidige werkgever legde circa zestig miljoen euro neer voor Oscar, die zich voorbereidt op een nieuw seizoen in China. Barcelona hoopt echter dat de aanvallend ingestelde middenvelder het stokje wil overnemen van de naar Engeland vertrokken Coutinho.

Barcelona kwam door de financiële tegenslagen eerder deze maandag met een opmerkelijk voorstel richting Samuel Umtiti. De Franse verdediger verlengde zijn contract in het Camp Nou tot medio 2026, met als voorwaarde dat hij het salaris dat hij de komende anderhalf jaar zou opstrijken uit zou smeren over zijn nieuwe contractduur: Umtiti verdient dus niets extra's met zijn verlenging, maar bereikte wel een akkoord met Barcelona. Door deze geste kan men miljoenenaanwinst Ferran Torres eindelijk inschrijven voor LaLiga.