Van der Gijp trekt harde conclusie: ‘Dan moet Heracles Vloet ontslaan’

Maandag, 10 januari 2022 om 22:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:43

René van der Gijp heeft een duidelijke mening over Rai Vloet, die in november in beschonken toestand een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakte op de A4. De analist is van mening dat de 26-jarige middenvelder zou moeten worden ontslagen door Heracles Almelo. De kans lijkt klein dat men overgaat tot een dergelijke ingrijpende maatregel, want Vloet traint inmiddels alweer mee met de selectie van coach Frank Wormuth.

"Die Vloet, die hebben ze weer opgenomen in de selectie", vertelt Van der Gijp in VI Vandaag aan tafelgenoot Özcan Akyol. "Voor mij maakt het verschil dat of 'ie erbij gedronken zou hebben." Akyol geeft vervolgens aan dat er alcohol in het spel was, waarop Van der Gijp een duidelijke en harde conclusie trekt. "Dan moeten ze hem ontslaan. Over alcohol was helemaal in het begin, nu lees ik dat niet meer." De analist krijgt gelijk van onder meer presentator Wilfred Genee te horen dat Vloet inmiddels heeft toegegeven dat hij onder invloed was tijdens het veelbesproken auto-ongeluk.

"Ik heb echt alles erover gelezen, maar wordt er nu nog beweerd dat hij alcohol gebruikt heeft?", vraagt Van der Gijp zich af. Genee en Akyol benadrukken gelijk dat dat het geval is geweest. "Dat vind ik niet kunnen, ik had hem ontslagen." Vervolgens mengt tafelgenoot Johan Derksen zich in de discussie over Vloet. "Dit soort dingen zijn vaker gebeurd. Kijk, Danny Blind heeft ook een keer met een stuk in zijn reet gereden, maar dat was geen dodelijk ongeluk. Maar ook een kind in de auto en die kon bondscoach worden en toetreden tot de raad van commissarissen van Ajax."

"We hebben het geval Patrick Kluivert-gehad (dodelijk verkeersongeval in 1995, red.), daar was geen drank mee gemoeid, maar roekeloos rijden", gaat Derksen verder. "Maar voor die jongen (Vloet, red.) en voor Heracles, ze hadden hem in plaats van Oussama Tannane (die van Vitesse naar Göztepe ging, red.) naar die degradant in Turkije moeten sturen. Ik snap best dat Heracles er genuanceerd mee omgaat, maar je kunt ook in de spelersgroep een enquête houden van: 'Jongens, wat doen we met hem?' Dat vind ik ook wel belangrijk. En ook je supportersschare heeft daar een mening over."