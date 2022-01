Van Halst kraakt ‘arrogant’ Ajax: ‘Het gaat echt helemaal nergens over’

Maandag, 10 januari 2022 om 22:16 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:18

Jan van Halst vindt het niet verstandig dat Ajax ervoor koos om een trainingskamp te beleggen in Portugal. De analist ziet sowieso geen meerwaarde van het vertrekken naar het buitenland in de winterstop. Ajax vloog vorige week naar de Algarve, maar besloot het trainingskamp na twee dagen te staken na vier positieve coronatests binnen de selectie.

“Het is toch raar en naïef. Jouw spelers waaien over de hele wereld uit tijdens de feestdagen, ze komen terug en je neemt dan de incubatietijd niet in acht”, zegt Van Halst bij Rondo van Ziggo Sport. “Je propt ze in een vliegtuig en de volgende dag vlieg je naar Portugal. Er is maandenlang gewerkt om het professionele voetbal in een positief daglicht te brengen en steun te ontvangen vanuit Den Haag. Dat wordt zo weer weggeslagen. Het is arrogant.”

?? Ajax ging op trainingskamp naar Portugal, maar moest dat afbreken wegens Coronagevallen in de selectie. De Amsterdammers lieten ook deze spelers (met een privévliegtuig) terugvliegen naar Nederland.@JmvanHalst en @yomuld noemen Ajax 'Naïef en laakbaar!'#RONDO #ZiggoSport pic.twitter.com/h9a6eR8ZZy — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 10, 2022

Youri Mulder is het met zijn collega eens. “Je loopt het risico dat je hele ploeg daar moet blijven”, zegt de analist. “Als je in aanraking komt met besmette personen, moet je, volgens de richtlijnen in quarantaine. Die vier (positief geteste personen, red.) zijn toch in contact geweest met die andere personen? Die zijn niet in quarantaine.” Ook Ronald de Boer begrijpt de keuze van Ajax om een trainingskamp in Portugal te beleggen niet. “Ze hebben daar hele goede medici en ik werk ook twee dagen in de week bij Ajax. De kleedkamers mogen niet gebruikt worden, het eten moet allemaal in boxen en dan denk je toch dat ze over dit hebben nagedacht. De coronapandemie duurt al twee jaar, je weet dat dat de incubatietijd vijf dagen duurt.”

Volgens Marco van Basten, die ook in de studio van Rondo aanwezig is, hebben clubs echter geen andere keus dan gelijk een trainingskamp beleggen. “Je hebt geen tijd, want die jongens hebben dag of vijf, zes in Zuid-Amerika gezeten vanwege Kerstmis. Ze komen terug en moeten trainen.” Van Halst geeft hierop aan dat hij een trainingskamp in de winter 'echt overrated' vindt. “Het gaat echt helemaal nergens over. Weet je wat je er ook nog aan verliest? Je bent twee dagen aan het reizen, dan kun je ook trainen. Het is hier ook geen -20, waardoor de velden onbespeelbaar zouden kunnen zijn. Helemaal nu de wereld overhoop ligt: blijf lekker in Nederland.”