Opnieuw meevaller Barcelona: Ferran kan debuteren tegen Real Madrid

Maandag, 10 januari 2022 om 20:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:43

Opnieuw goed nieuws voor Barcelona op deze maandag. De Catalaanse club meldt dat Ferran Torres ditmaal een negatieve coronatest heeft ingeleverd en daardoor alsnog afreist richting Saudi-Arabië voor de halve finale van de Supercopa. Woensdag wacht een confrontatie met Real Madrid voor een plek in de eindstrijd. Ferran testte onlangs nog positief, waardoor er in eerste instantie geen plaats was voor de miljoenenaanwinst in de selectie van trainer Xavi.

Verschillende Spaanse media verwachten dat Xavi tegen Real speeltijd zal geven aan Ferran, die voor minimaal 55 miljoen euro werd overgenomen van Manchester City. Naast de vleugelaanvaller is ook Pedri negatief getest op het coronavirus, waardoor ook de middenvelder speelminuten kan maken in de halve finale tegen De Koninklijke. De overige spelers van Barcelona reisden eerder deze maandag al af richting Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië.

Los jugadores del primer equipo @Pedri y @FerranTorres20 han dado negativo por Covid-19 en la prueba PCR y se incorporarán próximamente al resto del equipo en Riad. El Club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/dHlRR3oOjZ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 10, 2022

Barcelona slaagde er eerder deze maandag al in om Ferran in te schrijven voor LaLiga. Dat wordt mogelijk gemaakt door Samuel Umtiti, die zijn contract met drie jaar verlengt tot medio 2026. De 28-jarige centrumverdediger gaat ermee akkoord om het salaris dat hij de komende anderhalf jaar zou opstrijken uit te smeren over zijn nieuwe contractduur: Umtiti verdient dus niets extra's met zijn verlenging.

"Deze contractverlengingsoperatie brengt geen grotere financiële verplichtingen met zich mee voor Barcelona met betrekking tot de speler", zei Barça dan ook. Door de verrassende deal met Umtiti worden de maandelijkse salarislasten van de club verlaagd. Dat in combinatie met het vertrek van Philippe Coutinho, die aan Aston Villa is verhuurd, maakt het mogelijk voor Barcelona om Ferran in te schrijven. Daarmee voldoet de club namelijk aan de strenge Financial Fair Play-regels die in Spanje gelden.

