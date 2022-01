Fenerbahçe verzuimt top drie te betreden door teleurstellende thuisnederlaag

Maandag, 10 januari 2022 om 19:55 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:00

Fenerbahçe is maandagavond in de Turkse Süper Lig tegen een pijnlijke thuisnederlaag aangelopen. Enner Valencia zette de thuisploeg nog wel vanaf elf meter op voorsprong. Gökhan Inler en Younes Belhanda kantelden namens Adana Demirspor alsnog de wedstrijd en bezorgden de ploeg van trainer Zeki Göle de zesde competitienederlaag van het seizoen: 1-2.

De bezoekers kregen in de openingsfase een goede mogelijkheid om de score te openen via Matias Vargas. De aanvaller kreeg tijd en ruimte in het zestienmetergebied, maar zag zijn schot gekeerd worden door Berke Özer. Nog binnen het kwartier liet ook Fenerbahçe zich voor het eerst voor de goal van Adana Demirspor zien, toen eerst een doelpoging van Irfan Kahveci via doelman Arijanet Muric op de rechterpaal belandde, waarna de rebound niet aan Valencia besteed was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met een klein half uur op de klok was de voorsprong voor Fenerbahçe alsnog een feit. Jonas Svensson trok Valencia in het strafschopgebied aan het shirt, waarop scheidsrechter Halil Umut Meler gedecideerd naar de stip wees. De Colombiaanse aanvaller stuurde Muric vervolgens zelf vanaf elf meter de verkeerde hoek in: 1-0. Lang kon de thuisploeg echter niet van de voorsprong genieten, want via Gökhan Inler kwam Adana Demirspor al snel langszij. Een afstandsschot van Gokhan Inler vanaf een meter of twintig was Özer te machtig: 1-1. Al vroeg in de tweede helft bepaalde Younes Belhanda de eindstand op 1-2 door een voorzet van Kaan Kanak bij de tweede paal binnen te glijden: 1-2.