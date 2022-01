Tegenclaim dreigt voor De Vrij na schadeclaim van 22 miljoen euro

Maandag, 10 januari 2022 om 19:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:50

Spelersmakelaar Sports Entertainment Group (SEG) overweegt een tegenclaim in te dienen tegen Stefan de Vrij vanwege reputatieschade, zo onthult De Telegraaf maandag. De centrumverdediger van Internazionale diende vorige week een schadeclaim van 22 miljoen euro in tegen het makelaarsbureau vanwege 'onrechtmatig handelen'. De verdediger eist een commissie terug die SEG ontving bij zijn transfer van Lazio naar Internazionale in 2018, plus een een salarisverhoging met terugwerkende kracht.

SEG ontkent de beschuldigingen van de Oranje-international en vindt de claim ongefundeerd. Het makelaarsbureau benadrukt maandag dat men bij de overgang van De Vrij van Lazio naar Inter in 2018 diverse keren heeft aangegeven dat er namens de club uit Milaan werd opgetreden. De Oranje-international wist naar verluidt ook hoeveel miljoenen SEG zou verdienen aan de binnenlandse transfer van bijna vier jaar geleden.

De Telegraaf heeft inzage gehad in vertrouwelijke stukken en notariële getuigenverklaringen van betrokkenen die SEG heeft ingediend nadat zij vorig jaar zomer werden gedagvaard door De Vrij. Hieruit komt ook naar voren dat de verdediger aast op een bedrag van 22 miljoen euro. De zaak dient in februari bij de rechtbank in Amsterdam. SEG zet in totaal zestig pagina's uiteen waarom De Vrij zich door advocaten uit Antwerpen ten onrechte heeft laten wijsmaken dat hij is belazerd door het Amsterdamse bedrijf bij zijn transfer richting Inter.

SEG zou volgens de Belgische advocaten 7,5 miljoen euro hebben verdiend aan het zover mogelijk onder de 50 miljoen euro houden van de totale contractprijs van de Inter-speler. De Vrij wil via de rechter het volle pond terugkrijgen, maar SEG houdt vast dat 37,5 miljoen euro het maximale bedrag was, omdat hij anders meer zou gaan verdienen dan de spits van Inter. Daarnaast was de maximaal 50 miljoen euro in de overeenkomst met Inter afgesproken om zo de eigen commissie veilig te stellen. De constructie is op geen enkele manier schadelijk geweest voor De Vrij, zo klinkt het.

Het makelaarsbureau is zich van geen kwaad bewust en baalt van het feit dat De Vrij vertrouwelijke stukken in de overeenkomst wereldkundig heeft gemaakt en bepaalde zaken in een 'verkeerde context' in de pers zijn gekomen. Het bedrijf onderzoekt nu de mogelijkheden om de omzetverlies te verhalen op De Vrij. De Nederlandse advocaat van De Vrij laat via zijn advocaat aan De Telegraaf weten niet te willen reageren op het standpunt van SEG.