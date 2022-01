Marokko overtuigt niet maar opent Afrika Cup wel met overwinning

Maandag, 10 januari 2022 om 18:49 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:13

Marokko kent een goede start van de Afrika Cup. In het eerste duel in groep C wist men namelijk met 1-0 te winnen van Ghana. Er was een basisplaats voor AZ'er Zakaria Aboukhlal, die Marokko niet aan doelpunten wist te helpen, maar ploeggenoot Sofiane Boufal deed dat wel. Souffian El Karouani en Sofyan Amrabat moesten het doen met een plaats op de bank, al kwam laatstgenoemde er kort voor tijd nog in. Tarik Tissoudali maakte als invaller zijn debuut in de tweede helft. De Leeuwen van de Atlas vervolgen de Afrika Cup vrijdag met een wedstrijd tegen de Comoren.

De Marokkaanse ploeg, met onder meer rechtsback Achraf Hakimi in de gelederen, wist allerminst te overtuigen in de eerste helft in Kameroen. Aboukhlal probeerde het in minuut 12 met een afstandsschot, maar doelman Joe Wollacott bracht eenvoudig redding. Ghana, met onder meer een basisplaats voor voormalig Ajax-doelwit Kamaldeen Sulemana en Arsenal-middenvelder Thomas Partey, kon ook niet echt een vuist maken in aanvallend opzicht. Partey zag na ruim een halfuur spelen een vrije trap maar enkele centimeters over het doel van Marokko verdwijnen. Romain Saïss kopte net voor rust nog net over. Doelpunten bleven echter uit in de eerste helft.

Marokko gaat dan toch met de zege aan de haal! ???? Sofiane Boufal schiet zijn land in de slotfase naar een 1-0 overwinning op Ghana ??#AFCON2021 #MARGHA pic.twitter.com/OpPT4Pg9RA — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2022

Ook na de hervatting leek Marokko vrij machteloos te zijn qua aanvallende intenties. Aboukhlal gaf na een uur spelen wel een waarschuwing af aan Ghana, al verdween zijn schot net naast het doel. Marokko had gaandeweg steeds vaker balbezit. Het was echter aan doelman Yassine Bounou te danken dat er in de 73ste minuut niet werd gescoord door de Ghanese ploeg. Een knal richting de rechterbovenhoek van Joseph Paintsil werd namelijk vakkundig gepareerd door de sluitpost. De enige treffer van het duel viel uiteindelijk aan de andere kant.

Boufal kreeg de bal in bezit uit een klutssituatie en in het strafschopgebied haalde hij zonder na te denken uit. Zijn knal verdween in de linkerhoek, tot grote vreugde van alles en iedereen bij Marokko. Ghana was niet meer bij machte om er in de slotfase een gelijkspel uit te slepen en ook de entree van voormalig Roda JC Kerkrade-speler Richmond Boakye, als vervanger van Partey, bracht daar geen verandering in. Marokko scoorde nog bijna in de tweede minuut van blessuretijd, maar Wollacott hield Ghana op de been. De scheidsrechter hield het bij twee minuten toegevoegde tijd en Marokko begint deze editie van de Afrika Cup dus met drie belangrijke punten.

Guinee - Malawi 1-0

In groep B van de Afrika Cup waren er ook drie punten voor Guinee. Het enige doelpunt van de ontmoeting in Bafoussam, Kameroen viel in de 35ste minuut. Issiaga Sylla wist het net te vinden namens Guinee na goed voorbereidend werk van José Kante. Malawi was in het restant van het eerste groepsduel niet meer bij machte om een gelijkmaker te forceren. Bij de ploeg uit Guinee deed Liverpool-middenvelder Naby Keïta overigens negentig minuten mee.