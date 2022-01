Younes Namli kiest definitief voor terugkeer in de Eredivisie

Maandag, 10 januari 2022 om 18:13 • Rian Rosendaal • Laatste update: 18:27

Younes Namli vervolgt zijn loopbaan bij Sparta Rotterdam, zo weet Voetbal International maandag te melden. De 27-jarige aanvallende middenvelder komt op huurbasis over van FK Krasnodar en maakt het seizoen af op Het Kasteel. Het was al enige tijd bekend dat Sparta in de markt was voor Namli, wiens contract in Rusland doorloopt tot medio 2023. Hij is na de van FC Utrecht afkomstige Adrián Dalmau de tweede winteraanwinst van Sparta.

Namli is een oude bekende van technisch directeur Gerard Nijkamp, die bij PEC Zwolle al te maken had met de aanvallend ingestelde middenvelder. De kersverse aanwinst van Sparta besloot in 2019 om het avontuur aan te gaan bij Krasnodar. In de afgelopen twee jaar echter speelde hij op huurbasis voor Colorado Rapids. Namli heeft na zijn Amerikaanse avontuur dus besloten om na bijna drie jaar afwezigheid terug te keren in de Eredivisie.

Sparta zocht al enige tijd naar creativiteit op het middenveld en heeft die dus gevonden in de persoon van Namli, die in Nederland ook uitkwam voor sc Heerenveen. Hij sluit dinsdag aan bij de selectie van trainer Henk Fraser. Nijkamp liet afgelopen weekeinde aan Voetbal International weten dat Sparta ook nog op zoek is naar een middenvelder en een centrale verdediger, mits het budget het toelaat.