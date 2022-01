Xavi zet alles op ‘enige verdediger die Vinícius Júnior kan afstoppen’

Xavi heeft zijn medische staf de opdracht gegeven om alles te zetten op het snelle herstel van Ronald Araújo. De trainer van Barcelona heeft de 22-jarige Uruguayaan hard nodig in de halve finale van de Supercopa, woensdag tegen Real Madrid. Xavi beschouwt Araújo namelijk als 'zijn enige verdediger die Vinícius Júnior kan afstoppen', zo weet AS.

Araújo brak vijf dagen geleden in de Copa del Rey-wedstrijd tegen Linares twee botjes in zijn rechterhand en werd daar afgelopen vrijdag aan geopereerd. De mandekker is eigenlijk nog niet fit verklaard door de medische staf, maar werd onder voorbehoud toch meegenomen naar Saudi-Arabië, waar woensdagavond el Clásico op het programma staat.

Xavi is bereid om risico's te nemen met Araújo, die eigenlijk een rustperiode van twee weken zou moeten inlassen. De Zuid-Amerikaan zal een spalk dragen om zijn rechterhand en moet voorzichtig zijn om bij het vallen niet op die hand te steunen. Xavi's idee is dat Araújo de schaduw van Vinicius wordt, hem niet laat ademen en zijn wedstrijd in een nachtmerrie verandert. Xavi gebruikt daarbij het voorbeeld van zijn oud-ploeggenoot Carles Puyol, die jaren geleden Luís Figo in het Camp Nou wist af te stoppen.

Ook Frenkie de Jong is klaar voor zijn rentree, weet AS. De 24-jarige middenvelder is zo goed als hersteld van een spierblessure en werd eveneens onder voorbehoud opgenomen in de wedstrijdselectie. De sportkrant verwacht dat Xavi voor een versterkt middenveld kiest, bestaande uit De Jong, Sergio Busquets, Nico González en Gavi. Verder is ook Ansu Fati weer hersteld. De verwachting is dat de linksbuiten rustig wordt gebracht en zal invallen.